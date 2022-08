El president del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès/ @EP

El Consell Executiu de la Generalitat ha aprovat la creació del Programa temporal de mesures orientades a mitigar els efectes de la complexitat socioeconòmica i cultural en l'acció educativa, que permetrà la incorporació de 523 nous professionals d'atenció educativa als centres docents.

El programa és fruit de l'acord que la Conselleria d'Educació de la Generalitat va signar amb el Comitè Intercentres el 15 de juliol passat per mantenir una part dels reforços Covid que fins ara finançava l'Estat, segons ha informat el Govern.

L'objectiu del programa és suplementar amb professionals d'atenció educativa l'activitat que es presta als centres docents que, per les característiques socioeconòmiques, culturals o d'entorn de les famílies integrants de la comunitat educativa, conformen un entorn de complexitat, amb la finalitat de garantir l'equitat a l'accés a l'educació.

El programa té una durada de tres cursos acadèmics, amb inici l'1 de setembre del 2022 i final el 31 d'agost del 2025. El curs vinent s'hi incorporaran 85 educadors socials i 340 tècnics d'integració social (TIS), xifra que suposa un increment d'aquests professionals al sistema.

UNA INVERSIÓ DE 52,2 MILIONS



Aquest programa, amb un cost de 52,2 milions d'euros, també inclou la incorporació de 98 tècniques especials d'educació infantil (TEEI), que se sumen a les 184 noves dotacions estructurals per al curs vinent.

La Generalitat ha afirmat que aquests recursos se sumen als ja anunciats com a plantilla estructural el 5 de juliol passat per atendre les necessitats d'escolarització del curs vinent.

Es tractava de 184 TEEI, 78 educadors d'educació especial i 2.134 mestres i professors, als quals se sumen 17 professionals d'atenció educativa per a Itineraris Formatius Específics, 19 professionals d'administració i serveis per a integracions de centres i 9 professionals per a centres de formació de adults a centres penitenciaris.