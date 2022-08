Un nadó cérvol s'havia assegut al costat de la seva mare morta durant dies, abans que l'atropellés un automòbil i el deixessin morir. Un transeünt va trobar el cervatillo a la carretera de Melbourne, al sud de Derbyshire, que també va trobar el cos de la seva mare en una rasa propera.

Es creu que havia estat morta durant dies amb el seu cervatillo esperant amb ella . S'ha convertit en el tercer cérvol en tres setmanes a ser portat al Linjoy Wildlife Sanctuary and Rescue, amb seu a Etwall (Regne Unit).

El cérvol segó - Linjoy Wildlife Sanctuary

Un portaveu del centre va dir: "Aquest bell cervatillo va ser portat per una parella després que el van trobar al costat de la carretera a Melbourne. Mentre el recollien, van notar que una femella adulta estava morta a la rasa, però semblava que portava morta uns dies . Aquest nadó estava esperant amb la seva mare morta i es va aventurar a sortir a la carretera abans de ser atropellat per un automòbil; i el conductor el va donar per mort".

Aquest és el tercer cérvol que rebem en tres setmanes . una interlocutòria i va morir; i ara aquest jove noi", afegeix el responsable de l'organització.