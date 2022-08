Una mitjana de 12 milions de passatgers viatgen en 120.000 vols a tot el món cada dia/ @EP

Cada dia, una mitjana de 12 milions de passatgers viatgen en 120.000 vols a tot el món, segons les xifres aportades per l'informe Aviation: Benefits Beyond Borders del 2018. Ara bé, el nombre de persones que tenen intenció d'agafar un vol però es queden finalment a terra és més elevat. Són els passatgers als quals, malgrat haver comprat el bitllet i presentar-se a l'aeroport a temps, es denega l'embarcament perquè la companyia ha venut més places de les que realment té disponibles.

Així, l'advocada Rosana Pérez Gurrea, professora col·laboradora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i vocal de la Subcomissió sobre Drets dels Consumidors del Consell General de l'Advocacia Espanyola (CGAE), ha fet un repàs sobre els drets dels clients i la regulació establerta en aquests casos d'overbooking.

Aquesta és una pràctica comercial legal permesa a la Unió Europea i regulada pel Reglament CE núm. 261/2004. Les línies aèries detecten que hi ha una part mínima dels viatgers que no es presenten a l'embarcament o que cancel·len els vols, i emeten un nombre de bitllets una mica superior al dels seients disponibles. Malgrat tot, no sempre encerten en les previsions que fan, i, de vegades, aquesta sobrevenda, coneguda com a overbooking, se salda amb la denegació de l'embarcament d'alguns passatgers. Es tracta d'una pràctica que sovint afecta més viatgers a l'estiu, quan l'ocupació sol fregar el 100 %.

"Quan la línia aèria denegui l'embarcament en un vol per overbooking intentarà buscar voluntaris amb els quals pugui arribar a un acord perquè renunciïn a la seva plaça a canvi de determinats beneficis i condicions acordades entre totes dues parts", explica Pérez, la qual afegeix que, en aquests casos, convé que els acords amb la línia aèria constin per escrit.

ELS DRETS DELS PASSATGERS

Aquells clients que acceptin voluntàriament no embarcar en cas d'overbooking també tenen drets, entre els quals hi ha rebre informació per part de la línia aèria amb els passos que han de seguir per ser compensats -tenen dret a una compensació que consisteix en el reembossament del cost del bitllet en un termini de set dies, vol de tornada al lloc d'origen i trasllats a la destinació final en condicions semblants-. A més, la companyia també està obligada a proporcionar menjar i beguda mentre s'espera el transport alternatiu i, si cal pernoctar, l'allotjament en un hotel i els trasllats de l'hotel a l'aeroport.

Però, què passa si no hi ha voluntaris o els que surten no són suficients? En aquest cas, serà la companyia la que decidirà quins passatgers no poden viatjar. Però els seleccionats també tenen drets. "Si no acceptem la denegació d'embarcament voluntàriament, tenim dret de rebre informació i assistència; triar entre que ens reembossin el preu del bitllet corresponent a la part del viatge no feta en un termini de set dies, embarcar en un vol alternatiu organitzat per la mateixa companyia aèria o en un vol alternatiu en una data posterior que ens convingui; ser compensats econòmicament amb un import que es determina a partir dels quilòmetres del vol, i també dret de reclamar danys i perjudicis", assenyala Pérez.

Així, la companyia ha de proporcionar també prou menjar i refrescos, l'allotjament en els casos en què sigui necessari, i fer-se càrrec del transport entre l'aeroport i el lloc d'allotjament. Pel que fa a la compensació econòmica, que es podrà abonar en metàl·lic, per transferència bancària, xec o bons de viatge semblants, consisteix en una indemnització de 250 euros per a vols de fins a 1.000 quilòmetres; 400 euros per a tots els vols intracomunitaris i no comunitaris de més de 1.500 quilòmetres i per a tots els altres vols d'entre 1.500 i 3.500 quilòmetres, i 600 euros per a vols de més de 3.500 quilòmetres.

No obstant això, aquesta compensació es reduirà en un 50 % segons la rapidesa amb què s'aconsegueixi un transport alternatiu. "Si el retard és inferior a dues hores en vols de 1.500 quilòmetres o menys, inferior a tres hores en vols intracomunitaris de més de 1.500 quilòmetres i per a tots els altres vols d'entre 1.500 i 3.000 quilòmetres, i inferior a quatre hores per a la resta de vols, la indemnització es redueix a la meitat", explica la professora col·laboradora de la UOC.

Finalment, per reclamar danys i perjudicis cal emplenar un full al taulell de la companyia aèria d'AENA i en darrera instància davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). "La reclamació ha d'anar acompanyada d'una prova documental que ens permeti justificar el que ha passat, com el bitllet o el localitzador, igual que els tiquets o factures en concepte de manutenció durant l'espera, allotjaments i altres despeses que hàgim de justificar", indica Pérez.