La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha obert aquest 3 d'agost la convocatòria de subvencions del programa de mesures per a la inserció de persones en risc d'exclusió social i destinataris de la Renda Garantida de Ciutadania.

Aquesta iniciativa compta amb una inversió de 16,7 milions d'euros i està impulsada per la secretaria de Treball mitjançant la direcció general d'Economia Social i Solidària, el sector terciari i les cooperatives, segons informa el Govern en un comunicat.

L'objectiu d'aquestes ajudes és posar a l'abast de les persones sol·licitants mesures per “ adquirir i millorar habilitats i competències que afavoreixin la seva ocupació laboral i total autonomia personal, familiar, econòmica i social”.

Poden sol·licitar les subvencions entitats privades amb personalitat jurídica, sense ànim de lucre, que actuïn a Catalunya, i que tinguin experiència en accions d'inserció laboral per a persones en situació d'exclusió social.

I són susceptibles a subvenció les actuacions d'orientació i d'informació per a la millora de competències personals, professionals i tècniques per afavorir l'ocupabilitat, així com les actuacions de "prospecció del món laboral", tasques de suport i seguiment d'inserció laboral.