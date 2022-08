L'exconsellera de Salut Alba Vergés, al centre, en comissió parlamentària

Netflix ha publicat un documental sobre Alba Vergés i la seva trajectòria en la gestió de la crisi sanitària provocada per la pandèmia del Covid-19 . El documental té una durada duna hora i vuit minuts de durada, i està disponible amb l'àudio en espanyol, i subtítols en català, alemany, anglès, francès i romanès.

Mónica Morros , cap de Relacions Institucionals del Departament d'Igualtat de la Generalitat, ha volgut fer-se ressò de la publicació del documental: “ Avui Netflix ha estrenat un documental sobre com una dona valenta, republicana i feminista va liderar la gestió de la pandèmia a Catalunya Gràcies per tant Alba Vergés ”, ha dit Morros a través d'un tuit. Aquest anunci inesperat ha corregut com la pólvora per Twitter, i ha aixecat butllofes.

“ Quina cara, però si els avis morien abandonats ”, ha afirmat un usuari contestant al tuit de Morros. Un altre tuiter ha recordat els " morts apilats al Pàrquing de la Vall d'Hebron ", entre les moltes publicacions que lamenten que Netflix vulgui vendre la gestió de l'exconsellera com a exemplar. "¿Bany i massatge? Prefereixo la realitat a la ficció", ha sentenciat un altre usuari.

Altres, directament, han optat pel sentit de l'humor, sorprenent que Netflix hagi pogut publicar una cosa que consideren una "broma". Aquí podeu veure alguns dels tuits: