Una criatura acabada de néixer va morir després de ser asfixiada accidentalment per la seva mare quan es van quedar adormides juntes al sofà. Billy-Jo Mary-Jane Stewart i la seva mare Tameka havien estat donats d'alta de l'hospital setmanes abans de la tragèdia a Elmridge, Skelmersdale (Regne Unit).

La nova mare es va aixecar per alimentar la seva petita a les 7 am abans que la petita s'adormís als seus braços, i ella també es va adormir, informa Lancs Live. Però al voltant del migdia, es va despertar i va descobrir que el seu nadó estava "pressionat contra ella" i sense vida , segons la investigació sobre la seva mort.



La tarda del 17 de novembre de 2020, Billy-Jo va ser portada a l'hospital on, malgrat els intents de ressuscitació, va ser declarada morta.

Quan la seva mare va ser entrevistada a l'hospital pel detectiu inspector Chris Wellard, ella va admetre que havia pres cocaïna el dia anterior, quan no tenia els seus dos fills amb ella, i es va iniciar una investigació policial.

En una investigació al Tribunal Forense de Preston ahir, Wellard va explicar que encara que les proves de toxicologia van confirmar la presència de metabòlits de cocaïna al sistema de la seva mare , no hi havia proves suficients per acusar-la d'un delicte perquè era impossible dir si ella no hi havia respost en el moment que estava cuidant Billy-Jo.

" Quan [ella] va notar que Billy-Jo no tenia vida i no respirava, estava pressionada contra la seva mare amb la cara pressionada contra el pit de la seva mare ", va dir el Wellard a la investigació.

"Tameka va cridar i [els seus amics] van baixar. Va portar Billy-Jo al carrer i va cridar 'ajuda' i va anar a la direcció d'un veí i van trucar a una ambulància", va relatar Werald.

Una autòpsia realitzada per la patòloga del Ministeri de l'Interior, la Dra. Alison Armor, no va trobar signes de lesió o malaltia natural i la causa mèdica de la mort es va superposar.

La investigació va concloure que la mort de Billy-Jo havia estat un " tràgic accident ".