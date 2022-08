Renfe Fabricació i Manteniment ha implementat la nova versió del sistema Màxim , el sistema de gestió d'actius de la companyia, fet que ha suposat una renovació total del mateix i un gran avenç cap a la transformació digital dins de tot el cicle de manteniment dels actius .

Aquesta renovació ofereix grans avantatges, tant des del punt de vista tecnològic com funcional, que permeten a l'empresa assegurar la traçabilitat completa de totes les fases del procés de fabricació i manteniment des que enginyeria dissenya els plans fins que són executats, portant un control exhaustiu que permet garantir també la seguretat.



Un altre dels beneficis d'aquesta nova versió repercuteix directament en la fase de logística i aprovisionament, millorant el procés d'inventari i caducitat dels materials, així com, en l'optimització del seguiment i la traçabilitat dels actius als magatzems.



La implantació del nou sistema Màxim s'ha dut a terme de manera simultània i en temps rècord a tots els tallers de la companyia de tot el territori nacional , tant en tallers de primer nivell (aquells que realitzen operacions més senzilles i ràpides), com de segon nivell (operacions més complexes que obliguen a immobilitzar el tren), permetent així avançar i ser molt més eficients. La Base de Manteniment de Renfe a Saragossa es troba entre les instal·lacions on s'ha implantat el sistema.



Actualment, al voltant de 1.000 treballadors de la companyia utilitzen la nova versió del Màxim en les tasques diàries i està previst que ben aviat s'arribin als 3000 usuaris. Es tracta de personal de manteniment de flota, enginyeria, logística i magatzems, així com els equips de mesura i calibratge d'actius.



Renfe i la seva transformació digital



Actualment Renfe està desenvolupant el Pla Estratègic 2019-2023-2028 i una de les seves palanques, per aconseguir l'objectiu de ser un referent de la mobilitat i el transport, i afrontar la competència, és la transformació digital.



El desenvolupament de la nova versió de Màxim forma part del Pla Director de Sistemes de Renfe Fabricació i Manteniment, sent una de les seves fites més rellevants. El Grupo Renfe aposta per la innovació oberta sota el criteri de combinar el coneixement intern amb l'extern sota un enfocament d'intel·ligència col·lectiva per aportar més velocitat i eficàcia a tot el model, especialment a l'àmbit digital, sobre el qual girarà una gran part dels reptes d'innovació.