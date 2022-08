Cotxes circulant a prop de Barcelona. Foto: Europa Press

"La manca d’efectius de trànsit impossibilita garantir la seguretat viària". Així de contundents es mostren des de la secció sindical de Mossos d'Esquadra de Comissions Obreres (CCOO), pocs dies abans del primer cap de setmana del mes d'agost en el qual es preveuen, de nou, centenars de milers de desplaçaments a les carreteres de Catalunya. La mancança de personal, denuncien, és especialment greus a vies de gran volum, com l’AP-7, l’AP-2, la C-32, l’A-2, la C-25 i la C-17.

El sindicat policial assegura que ens trobem "davant d'una setmana caòtica en què cada dia el trànsit és més perillós, amb el 70 % dels cascos caducats, les motocicletes als garatges i una flota de cotxes sota mínims al caire del col·lapse que no asseguren els serveis mínims diaris". Davant d'això, els pocs agents que queden a l’especialitat de trànsit afronten un futur incert que, segons CCOO, no garanteix el servei públic de seguretat a les carreteres catalanes.

El portaveu de Mossos d’Esquadra de CCOO de Catalunya, Roberto García, diu a Catalunya Press que "fa anys que Trànsit està sota mínims. Hi ha agents que canvien d'àrea, que deixen el servei o que moren i no els reposen". García va més enllà i assegura que "en alguns punts hi ha treballant el 40% de la plantilla que seria necessària", tot i que admet que en d'altres la quantitat és del 50 o del 60%.

Un embús. Foto: Europa Press

Això, segons el portaveu, significa que "el temps de resposta i eficiència és cada cop pitjor". Dit d'una altra manera, no poden garantir la seguretat ni un servei digne als conductors. "Com cada estiu, milers de famílies fan servir les carreteres i el que troben és una manca de personal, en molts casos perquè estan de vacances. La feina de prevenció i control és pitjor del que ja és habitual en altres moments de l'any", afegeix García, que diu que estan patint "una volta més a les mancances que tenim habitualment".

OPERATIUS DE RISC SENSE PRESÈNCIA POLICIAL

CCOO denuncia que el muntatge i el desmuntatge de mesures especials, com carrils reversibles per descongestionar la C-32 o l’AP-7, s’han hagut de fer sense presència policial, amb l’elevat risc que comporta que uns operaris sense experiència en protecció de la seguretat viària s’encarreguin d’aquestes tasques en vies ràpides.

A finals de juliol, per exemple, coincidint amb la celebració de festes multitudinàries com les Santes de Mataró i els focs artificials de Blanes, va augmentar la circulació a les vies principals dels dos Vallesos i del Maresme, però no es van poder fer ni controls d’alcoholèmia ni de drogues per la manca d’efectius.

El sindicat denuncia que un sol agent va haver d'encarregar-se de vigilar tot el Maresme, reforçat per una patrulla desplaçada des de Mollet del Vallès, i que aquests efectius havien de poder donar resposta a les incidències que es produïssin, però sense que pogués fer cap control preventiu i amb el risc afegit de no tenir comandaments que coordinessin la feina ni especialistes en atestats que donessin resposta als accidents greus durant el torn de nit.

Festes, com les Santes de Mataró, gairebé no van tenir presència de policies de trànsit. Foto: Santes

LA PLANTILLA TÉ LA MORAL PEL TERRA

La situació, doncs, fa que els agents necessitin ajuda i no només de reforç de personal (García apunta que fa poc es van obrir promocions de Mossos, però que fins que s'obrin places específiques no es posarà fil a l'agulla per resoldre el problema), sinó també suport psicològic.

El sindicat denuncia que el gran volum de treball que assumeixen els agents sense ni tan sols ajuda psicològica per part del Cos de Mossos, sumat a la manca de material, ha generat un desencís sense precedents entre els agents. Segons CCOO, si la situació no canvia, la fugida en massa està garantida: ja són molts els que han marxat de l’especialitat cap a altres policies i molts altres els que estan desitjant marxar sense que sigui possible, a curt termini, poder reposar el flux de baixes continu que es produeix.

Sigui com sigui, cansats, amb mal material, curts de personal i amb molts fronts per cobrir, els agents de trànsit tornaran, aquest cap de setmana i tots els que vindran, a vetllar per la seguretat de tots els conductors de Catalunya.