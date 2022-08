Les onades de calor que estem patint aquest estiu poden arribar a tenir un impacte no només sobre la salut de les persones sinó que poden afectar el benestar de les nostres mascotes . Per això durant aquests dies de calor intensa és recomanable seguir una sèrie de consells per assegurar-nos que els nostres gossos no pateixen innecessàriament a causa de les temperatures.

Fitxer - Dos gossos passegen en una imatge de fitxer.

Segons ha assenyalat la veterinària especialitzada en rehabilitació de la residència canina Narub, María García, és molt recomanable treure el gos d'hora al matí i la tarda, portant sempre una ampolla d'aigua. En aquest sentit, García ha emfatitzat la importància d'assegurar-nos que el terra no està massa calent per als coixinets del gos realitzant la prova dels cinc segons: provant amb el palmell de la mà si podem aguantar la temperatura del terra més de cinc segons .

García ha urgit també els propietaris de gossos a no deixar-los tancats al cotxe amb les finestres pujades oa la terrassa sense aigua . En aquest sentit, la veterinària també ha animat a assegurar-nos que els animals disposen d'un espai a l'ombra i ben ventilat.

L'experta en salut animal ha advertit, a més, que amb aquestes temperatures els animals poden patir un cop de calor que en determinades circumstàncies pot resultar fatal. "Ells tenen uns 38 graus" ha explicat García, "ia vegades pot pujar fins als 42 graus amb aquesta calor. L'animal es pot morir a l'instant".

Segons ha assenyalat la veterinària, el primer símptoma d'un cop de calor en un gos pot ser un panteix excessiu, una respiració forçosa i mostres de nerviosisme i manca de coordinació a l'animal. Davant d'aquesta situació, la primera mesura que cal prendre és una trucada immediata al veterinari.

A continuació és important posar el gos a l'ombra i intentar baixar la seva temperatura corporal de forma progressiva. Per a aquest fi s'han d'evitar mesures dràstiques com xopar l'animal en aigua freda o fer servir gel.

" Agafem aigua temperada, que no estigui ni molt freda ni gaire calenta i l'anem tirant a la panxa, a les anglès, a les aixelles, que són les zones que més ens ajudaran a baixar la temperatura", ha ofert García , "però molt lentament".

Finalment, la veterinària ha assenyalat que els gossos que posseeixen un cos xat com el bulldog tenen, de partida, més dificultat per respirar pel que es troben en una situació de més risc durant una onada de calor, així com els cadells i els animals d'edat avançada.