La doctora austríaca Lisa-Maria Kellermayr va ser trobada morta dins de la seva oficina.@drlisamaria

Una metge austríaca que va ser atacada pels antivacunes per la defensa pública a favor de les vacunes contra el cóvid-19 es va suïcidar. El cos de Lisa-Maria Kellermayr , que sovint va ser citada als mitjans per parlar sobre la pandèmia i la importància de les vacunes, va ser trobada morta divendres a la seva oficina en una zona rural del nord d'Àustria, segons informes dels mitjans austríacs.

Les autoritats van dir que va deixar una nota de suïcidi però no en va revelar el contingut. Kelllmayr havia estat objecte d'amenaces de mort per part d'activistes contra la vacunació.

El president d'Àustria, Alexander Van der Bellen, va elogiar la doctora com una gran sanadora i va cridar l'atenció dels qui l'havien amenaçat.

"Posem fi a aquesta intimidació ia la por. L'odi i la intolerància no tenen cabuda a la nostra Àustria" , va dir Van der Bellen. “Però algunes persones s'han enfurismat per això. I aquesta gent la va espantar, la va amenaçar, primer per internet i després també en persona, directament a la seva consulta”.

El mes passat, Àustria va descartar un controvertit pla per fer que les vacunes COVID-19 siguin obligatòries per a tots els adults. La decisió de retirar el pla es va produir després de mesos de protestes pels tancaments i les vacunes obligatòries al país.