El Jutjat de Primera Instància número 3 de Cadis ha condemnat una comunitat de propietaris d'un bloc d'edificis del barri d'Astilleros a indemnitzar una parella amb 1.500 euros pel soroll que l'ascensor produeix al seu àtic, cosa que els ha originat nombroses molèsties durant tres anys.

Segons ha publicat Diario de Cadis, a més del pagament per danys morals, la resolució també obliga la comunitat a reparar l'ascensor i abonar els costos del pèrit que va contractar la parella per comprovar els sorolls: 471,90 euros.

Aquest informe assenyala que els nivells acústics no eren aptes, ja que superaven els límits de decibels permesos durant l?horari nocturn, de 40 en fase d?ascens i 30 en descens. L'ascensor, però, arribava als 50 i 46, respectivament. El motor de l'ascensor es troba annex a l'habitatge de la parella, cosa que provocava que al dormitori s'arribés a valors notablement superiors als que estableix la normativa.

A la sentència, el jutge ha estimat que el soroll que la parella va haver de suportar suposava "un dany personal, general, sobre l'actuar diari, incontestable i absolutament indubtable" i va decidir aplicar una sentència del Tribunal Suprem que assenyala que "el patiment físic i espiritual ha d'originar també una reparació que proporcioni en la mesura que sigui possible una satisfacció compensatòria al dany causat".

La comunitat de propietaris, per la seva banda, no va negar l'existència dels problemes i va arribar a defensar que el setembre del 2021 ja es van aprovar les obres de l'ascensor i l'abonament de la factura del perit, però que aquestes obres encara no s'havien pogut iniciar encara per retards i traves per part de l'empresa instal·ladora.