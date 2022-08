Després de la gravetat de les darreres agressions a funcionaris de presons als centres penitenciaris catalans, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) , sindicat més representatiu a les administracions públiques, sol·licita al Departament de Justícia ia la Direcció General d'Afers Penitenciaris la introducció , com a mitjà coercitiu, de pistola Tàser i aerosols de defensa personal.

Arxiu - Façana del Centre Penitenciari Brians 2 de Barcelona, presó on va ser trobat mort ahir el magnat del programari d'antivirus John McAfee, el 24 de juny del 2021, a Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, Catalunya



Per al sindicat, “no només és preocupant el nombre d'agressions els darrers mesos sinó també la gravetat d'aquestes. En els darrers mesos del 2021 i fins al 30 de juny del 2022 des de CSIF hem denunciat agressions gravíssimes , que han acabat amb conseqüències també molt greus per als funcionaris agredits: la pèrdua d'un 20% de visió d'un ull com a conseqüència d'un cop de puny , la pèrdua de la falange d'un dit com a conseqüència d'una mossegada, la pèrdua de capacitats cognitives com a conseqüència d'un cop de puny o la pèrdua d'una part del coll propera a l'artèria caròtida com a conseqüència d'una mossegada”.



CSIF defensa que aquests mitjans coercitius són eines ja utilitzada per altres cossos de seguretat, com els Mossos d'Esquadra , i regulada amb una instrucció per al seu correcte ús i només seran utilitzades en aquelles situacions que es faci imprescindible i amb la intenció d'evitar-ne un malament major, greu i irreparable.



“L'objectiu sempre haurà de ser evitar un mal major, greu, imminent i irreparable i sempre subjectes als principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat. Òbviament, prèviament, s'hauran d'haver esgotat totes les vies de diàleg i mediació i, d'altra banda, s'haurà d'avisar el/la intern/a requerit/da, de manera clara, que es farà ús d'aquesta eina si no deposa la seva actitud”.



CSIF ha remès un escrit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya sol·licitant aquestes eines per aturar l'augment d'agressions als treballadors de les presons catalanes.