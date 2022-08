En competència lingüística en llengua catalana, la puntuació mitjana del 2022 ha estat de 74,1, mentre que en llengua castellana ha estat de 75,2/ @EP

Els resultats de les proves de competències del curs 2021-2022 mostren un descens de la puntuació mitjana en totes les matèries dels alumnes catalans, sent la més acusada a la matemàtica, segons publica el quadern 'L'avaluació de quart d'ESO 2022' del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu consultat per Europa Press.

Segons l'informe, publicat aquest dijous per La Vanguardia, la puntuació en Matemàtiques a les proves d'avaluació de quart d'ESO del curs 2021-2022 ha estat "el valor més baix" de tota la sèrie iniciada el 2012, amb 61,2 punts, i trenca l'estabilitat al voltant dels 68 dels darrers anys -el curs 2020-2021 ja va baixar a 66,7-.

En competència lingüística en llengua catalana, la puntuació mitjana del 2022 ha estat de 74,1, fet que suposa un descens de 2,4 punts respecte a la puntuació mitjana del curs anterior, i queda en la mateixa situació que el 2020, quan va mostrar un descens de més de 3 punts respecte gairebé tots els anys anteriors.

En llengua castellana, els alumnes de quart d'ESO han obtingut un 75,2 mitjana, fet que suposa un descens de 2,8 punts respecte a la puntuació del 2021, en una competència que havia mostrat una progressió des del primer any d'aplicació de 4,1 punts, però que aquest any ha baixat.

El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu ha assegurat que la diferència d'1,1 punts demostra que hi ha "evidències per continuar afirmant que el sistema educatiu català proporciona un coneixement equiparable de les dues llengües oficials a Catalunya en acabar l'educació obligatòria", i ha assenyalat que en ambdues llengües hi ha molt pocs alumnes que treguin puntuacions baixes.

La competència lingüística en llengua anglesa també ha patit un descens de 2,1 punts de mitjana, i ha passat de 70,5 a 68,4, que ja va viure un decrement l'any passat, mentre que en francès s'ha incrementat 4,2 punts i en alemany 1,2 punts respecte del 2021.

En la competència cientificotecnològica, la puntuació ha baixat 0,2 punts entre el 2021 i el 2022, passant de 63,9 a 63,7, sense obtenir els nivells dels primers anys en què estava sobre els 66.

A totes les competències, excepte en la matemàtica, el percentatge més elevat d'alumnat s'ha situat al nivell mitjà-alt.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ



Fonts de la Conselleria d'Educació han explicat a Europa Press que la pandèmia i el tancament de centres "ha incidit en els resultats de les matèries, pel que fa a aquest efecte mitigador de l'escola a les desigualtats entre l'alumnat", assenyalant com a exemple el cas del català amb l'escola com a element que n'incrementa el coneixement.

El departament ha explicat que treballarà amb la Inspecció a l'anàlisi de dades de centres per donar la resposta necessària a cada escola. Les mateixes fonts han assegurat que "per tenir la fotografia completa i poder extreure'n les conclusions", el Consell Superior d'Avaluació complementarà els resultats amb l'anàlisi de context de l'alumnat de quart d'ESO, que es publicarà en un informe després de l'estiu.