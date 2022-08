Audiència Provincial de Múrcia @google

L'Audiència Provincial de la Regió de Múrcia ha condemnat a dos anys de presó un home de 67 anys per violar una jornalera que treballava a la finca agrícola de Mula on era l'encarregat i amenaçar-la d'acomiadar-la si comptava l'agressió.



El condemnat va reconèixer els fets i es va conformar amb els dos anys sol·licitats per un delicte d?agressió sexual, per la qual cosa no entrarà a la presó a canvi de fer un curs d?educació sexual i no delinquir en cinc anys.



A més , es va determinar una indemnització de 6.000 euros a la víctima en concepte de responsabilitat civil , no podrà aproximar-se a menys de 500 metres de la dona durant set anys i passarà cinc anys en règim de llibertat vigilada. Durant aquest temps no podreu delinquir.



Els fets van passar el maig del 2019, quan l'ara condemnat era l'encarregat d'una

finca agrícola on treballava la víctima. Després de la jornada laboral va recollir la víctima en una

furgoneta i la va conduir cap a una finca de Yéchar, a Mula, tot i que la dona li va reiterar la seva

desig d'abandonar el lloc.



L'ara condemnat la va amenaçar dient-li que si no volia problemes fes el que ell demanava, a

alhora que la va empènyer a la part del darrere de la furgoneta on va consumar l'agressió sexual i física.



Quan va acabar la va amenaçar que si explicava el que havia passat "ningú no la creuria" i ella i

els seus "paisans" perdrien la seva feina.



A conseqüència de les agressions la víctima va patir nombroses ferides de caràcter lleu en diverses

parts del cos.