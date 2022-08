Els investigadors han trobat que la descomposició dels teixits després de la mort es pot aturar i les funcions cel·lulars restaurar-se segons els primers experiments en porcs. Aquest descobriment pot ajudar a augmentar la quantitat dòrgans humans trasplantables.

Seixanta minuts després d'aturar el cor dels animals anestesiats, els investigadors de Yale van poder reiniciar la circulació usant una màquina especialitzada i un fluid sintètic que transportava oxigen i altres components que promouen la salut cel·lular i suprimeixen la inflamació.

Porcs - UNSPLASH

Sis hores més tard, el tractament amb l'anomenada tecnologia OrganEx havia reduït o corregit part del dany, com la inflamació dels òrgans i el col·lapse dels vasos sanguinis, que generalment resulta de la manca d'oxigen quan una aturada cardíaca atura el flux sanguini .

Els resultats mostren que quan el cor s'atura, el cos "no és tan mort com assumim anteriorment" , va dir Zvonimir Vrselja, de la Universitat de Yale, en una roda de premsa. "Vam poder demostrar que podem persuadir les cèl·lules perquè no morin".

L'anàlisi genètica dels teixits va suggerir que els processos de reparació molecular i cel·lular havien començat una vegada que es va restablir la circulació , van informar els investigadors dimecres a la revista Nature.

En comparació amb els mitjans tradicionals per restaurar la circulació, l'oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO), OrganEx "va preservar la integritat del teixit, va disminuir la mort cel·lular i va restaurar processos moleculars i cel·lulars seleccionats en múltiples òrgans vitals", van escriure els investigadors.

Durant tot l'experiment, els porcs no van tenir evidència d'activitat elèctrica al cervell, van dir els investigadors.

Esperen que OrganEx eventualment permeti un ús més gran dels òrgans recuperats després de la retirada del suport vital en donants amb lesions cerebrals greus i irreversibles en prevenir el dany que es produeix quan la sang deixa de circular. Actualment, aquests òrgans funcionen pitjor després del trasplantament que els obtinguts de donants amb mort cerebral que romanen amb suport vital.