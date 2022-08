Un tren de Renfe. Foto: Renfe

A partir del proper dilluns 8 d'agost es podran sol·licitar els bons de descompte de transport a través de la pàgina web de Renfe. Els usuaris que vulguin podran inscriure's des d'aquesta data per obtenir les targetes multiviatge per a Rodalies, Mitja Distància i Avant, encara que no es posaran a la venda fins a més de 2 setmanes més tard, el dia 24 d'aquest mes.

Segons informa El País , Renfe està acabant de treballar al sistema, però l'operador ferroviari vol que sigui àgil, de manera que habilitarà passarel·les de compra en línia amb targeta de crèdit, i s'establirà un mètode de control informàtic (segurament amb codis QR) per controlar el nombre de viatges mínim que han de fer els viatgers per tenir dret als descomptes.

De la mateixa manera, Renfe deixarà de vendre els títols multiviatge i els bitllets habituals durant els quatre mesos de vigència dels descomptes, entre setembre i desembre de 2022, de manera que tant a les màquines com a les taquilles únicament es vendran títols d'un sol viatge o d'anada i tornada.