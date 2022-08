Aquest any, entre juny i juliol s’han fet 352 serveis de rescat a Catalunya/ @EP

Com és habitual, durant el mes d’agost s’incrementa el flux de població estacional tant a zones de mar com a muntanya. Amb això, augmenten també els rescats i salvaments de persones a diverses zones de Catalunya, especiament aquests dies.

Agost, de fet, és quan es fan més serveis d'aquest tipus, tal i com recorden els Bombers de la Generalitat. Aquest any, entre juny i juliol s’han fet ja 352 serveis. És una xifra lleugerament inferior a la dels salvaments i els rescats realitzats en aquests mateixos mesos al 2020 i 2021. D'aquests, el 64,48% han estat de rescats de persones accidentades a la muntanya.

Aquest estiu, a més, està marcat per les altes temperatures a causa de les successives onades de calor, i això incrementa el risc a l’hora de fer activitats al medi natural. La millor opció és no fer activitats al medi natural fins que no acabi l’onada de calor. Tot i així, si es practiquen activitats en les zones permeses, els Bombers faciliten una sèrie de consells.

PER A LES SORTIDES DE MUNTANYA

Abans de sortir:

- Planifiqueu. Cal que sigui una activitat adaptada al grup. Tingueu presents horaris, recorreguts i desnivells. Consulteu les guies i mapes i la predicció meteorològica. Planifiqueu un pla B per si alguna cosa falla.

- Equipeu-vos. Porteu la roba i el calçat adients. Carregueu la motxilla amb el material, aigua i menjar necessari: opteu per aliments energètics, com els fruits secs.

- Formeu-vos. Cal que coneixeu les tècniques necessàries per a l’activitat que voleu realitzar, com usar els materials requerits i tenir nocions mínimes d’assistència de primers auxilis.

Durant la sortida:

- Un cop iniciada l’activitat, observeu l’estat del grup, si esteu complint l’horari i si les condicions meteorològiques continuen sent favorables. Si no ho veieu clar, no dubteu en girar cua.

- Fixeu punts de referència en el recorregut, de manera que pugueu orientar-vos.

- Tingueu sempre a punt un mitjà de comunicació amb el 112, telèfon mòbil amb bateria ben carregada o aparells específics de seguretat. Apreneu a enviar la vostra ubicació mitjançant les aplicacions de missatgeria instantània més populars.

- Abans de fer cap mena de travessia cal consultar la previsió meteorològica. A www.meteomuntanya.cat i a meteo.cat podeu consultar i fer seguiment dels avisos de Situació Meteorològica de Perill en les zones de mar i muntanya.

PER A LES ACTIVITATS DE BANY

Abans del bany:

-A rius, llacs i pantans, assegureu-vos primer que estigui permès banyar-s'hi i siguin llocs habilitats per fer-ho. Procureu banyar-vos en zones vigilades; si no fos possible, localitzeu el punt de socors més pròxim.

-Fixeu-vos si hi ha cap cartell que adverteixi d’algun perill; feu cas de les senyalitzacions i de les indicacions dels socorristes.

-No us banyeu a les zones delimitades per a l’esport aquàtic: barques, patins d’aigua, motos o esquí aquàtic.

-Tingueu sempre un mòbil a mà per poder demanar ajuda.

-Comproveu que a la zona hi hagi cobertura de telèfon i si teniu qualsevol emergència truqueu al 112.

Dins l’aigua:

-Si aneu amb nens, no els perdeu mai de vista, encara que sàpiguen nedar o portin flotador.

-No entreu de cop a l’aigua la primera vegada que us banyeu, després de menjar, d’haver pres molta estona el sol o d’haver fet un exercici físic intens.

-Eviteu consumir begudes alcohòliques abans de ficar-vos a l’aigua o mentre hi sou navegant o practicant esports aquàtics.

-Sortiu immediatament de l’aigua si us trobeu malament i alerteu algú.

-Dins l’aigua, feu atenció especialment als remolins i corrents d’aigua, que són molt freqüents als rius i als pantans.

A la crida a la prudència que els Bombers fan cada any en aquestes dates, s’afegeix la demanda generalitzada d’evitar tots els riscos possibles; no només per la protecció de les persones sinó per la possibilitat que es generin incendis forestals.