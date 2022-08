Una sequera històrica posa en perill les reserves hídriques d'Espanya | @ep

La situació de manca de pluges a Espanya està en un moment crític. La falta d'aigua provoca veritables estralls a les reserves hídriques del país. De fet, els embassaments espanyols han perdut aquesta setmana 832 hectòmetres cúbics d'aigua , cosa que representa l'1,5% de la seva capacitat total, segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Les xifres oficials també ressalten que en aquest moment hi ha un total de 22.689 hectòmetres cúbics d'aigua emmagatzemada , fet que suposa una reserva al 40,4% de la seva capacitat total.

En aquest moment els embassaments tenen 10.906 hectòmetres cúbics menys que la mitjana dels últims deu anys en aquesta mateixa setmana, cosa que representa un 32,46% menys i 4.403 hectòmetres cúbics menys que en les mateixes dates del 2021, un 16,25. per cent menys que fa un any.

Segons dades facilitades pel Ministeri per a la Transició Ecològica a Europa Press , els embassaments no havien tingut mai menys aigua guardada en l'actual setmana, la 31, des de l'any 1995, és a dir, en els últims 27 anys, quan estaven al 32,14 per cent.

Fa un any, aquesta setmana la reserva hidràulica es trobava al 48,47% i per trobar una situació anàloga caldria remuntar-se fins al 1994, un any en què Espanya vivia, com ara, una pertinaç sequera. Però fins i tot en aquesta mateixa setmana de fa 28 anys, els embassaments tenien més aigua, ja que estaven al 41,94%.

Per àmbits, la reserva es troba al 74 per cent al Cantàbric Oriental ; al 62,7% a Cantàbric Occidental; al 51,2 per cent, a Miño-Sil ; al 63,5 per cent, Galícia Costa ; al 81%, les conques internes del País Basc; Negre, Odiel i Pedres al 70,7%; Xúquer , que està al 59,7% de la seva capacitat i l' Ebre , al 54,7%.

Mentrestant, estan per sota de la meitat de la seva capacitat total les conques del Duero , que està al 43,7%; el Tajo , al 41,5%; Guadiana , al 26,2%; Guadalete-Barbate , al 28 per cent; Guadalquivir , al 24,7%; Conca Mediterrània Andalusa al 45,5%; Segura , al 40,4% i les conques internes de Catalunya estan al 43,9%.

Mapes de la situació de sequera a Catalunya | @ep

L'actual episodi de sequera a Catalunya es pot qualificar d'" excepcional " a zones del litoral i prelitoral central, ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya aquest dimecres en un comunicat.

L'episodi de sequera també s'intensifica a la Catalunya central , on les pluges de l'última setmana ha permès millorar la seva situació a curt termini.

Les tempestes dels últims dies han afectat zones com l' Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el nord d'Osona, el Baix Penedès, el Pallars Jussà i el Solsonès , zones en què els dèficits de precipitació començaven a ser preocupants ia afectar "seriosament" l'estat de la vegetació.

Els darrers tres mesos han estat molt secs a tot el nord-est català (27,5% de pluja respecte a la climatologia), litoral i prelitoral central (47%) i la zona del Prepirineu (52%).

Durant el darrer mig any el màxim dèficit es torna a repetir a les mateixes zones, amb un valor de precipitació acumulada entre el 75% i el 80% del que seria normal, mentre que el terç sud mostra un superàvit del 20%.

De fet, en els darrers 12 mesos la situació ha estat idèntica que a la referida a aquests sis mesos, i les zones de la Catalunya central, Prepirineu, nord-est i litoral i prelitoral central tenen un 30% menys respecte a la climatologia.

Galícia manté l'alerta per sequera perllongada | @ep

El trimestre comprès entre maig i juliol del 2022 ha estat el més sec al conjunt d' Espanya des que hi ha registres, que van començar fa 57 anys, segons dades facilitades per l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) que confirmen que excepte març i abril amb el que ha passat fins ara, l'any 2022 està sent molt sec.

El portaveu de l'AEMET, Rubén del Campo, ha explicat a Europa Press que al maig, juny i juliol ha plogut menys del normal i que, de moment, l'agost també està sent un mes de poques precipitacions. Per exemple, ha destacat que a Madrid la pluja en aquest trimestre no arriba "ni a una cinquena part del normal" ia Ciudad Real les precipitacions han estat "gairebé nul·les".

Així, reconeix que l'any 2022 està sent "molt sec" i encara que les precipitacions del març i l'abril van ser superiors a les normals que van alleujar la sequera meteorològica, els mesos següents l'escassetat hídrica s'ha intensificat, perquè aquest trimestre ha estat "el mes sec des que hi ha registres", ja que s'han recollit 47,5 litres per metre quadrat al conjunt del país, cosa que amb prou feines representa el 43 per cent dels 111,3 litres per metre quadrat que seria el valor corresponent normal.