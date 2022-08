El gel esdevé or. Des de fa unes setmanes els supermercats d'Espanya han començat a tenir escassetat de bosses de gel, i han deixat els espanyols sense una opció per baixar la temperatura a les contínues onades de calor que s'estan produint aquest estiu.

Glaçons de gel - UNSPLASH

Visitant els supermercats d'un municipi de Girona, a Carrefour no tenen gel des de fa dies. "El darrer carregament va arribar fa setmanes", diu un empleat. A Lidl tampoc no hi ha rastre d'aquest ben preuat, ni a les benzineres del voltant. Finalment trobem a Mercadona, que ha aconseguit que el gel duri més a les seves neveres a base de limitar la venda d'aquest producte: " Màxim 5 bosses o 1 sac per client ", es pot llegir als rètols dels seus supermercats.

PER QUÈ NO HI HA GEL?

Hi ha diverses raons que poden justificar l'escassetat d'aquest producte, com ara el cessament de fabricació, l'alta demanda i la crisi energètica.

La producció de gel arrencar durant els primers mesos de l'any per estar preparats per a l'estiu. Aquest any, però, a causa de l'alt cost de l'energia, moltes fàbriques van haver d'alentir o aturar la seva producció. És una indústria que depèn especialment de l'electricitat per mantenir el producte fresc fins a l'estiu, i per això s'ha vist especialment perjudicada per la pujada de la factura de la llum.

MAJOR DEMANDA I PUJADA DE PREUS

La producció menor en els primers mesos de l'any s'ha ajuntat amb un fort augment de la demanda a causa de les contínues onades de calor, creant el còctel perfecte per accelerar la crisi d'abastament.

I amb una demanda més gran, l'oferta cau, i els costos de producció pugen, s'arriba a una situació inevitable: la bossa de gel cada vegada és més cara . De fet, les poques benzineres que tenen reserves estan fent l'agost i arriben a cobrar 4 euros per una bossa. I mentrestant, les temperatures segueixen...