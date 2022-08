Tempestes, pluges i altes temperatures posen en risc un total de 31 províncies | @ep

Les províncies de Barcelona, Girona, Lleida estan en risc per tempestes aquest dissabte amb Osca, Saragossa, Sòria, Navarra i la Rioja, i es preveu que siguin importants a Barcelona i Girona , mentre que per precipitacions estaran amb avisos Osca, Barcelona, Girona i Lleida. Així mateix, la Corunya tindrà avís per fenòmens costaners.

Tempestes, pluges i altes temperatures posaran aquest dissabte en risc un total de 31 províncies, en una jornada que torna a estar marcada per temperatures elevades en àmplies zones del país, així com probabilitat de tempestes i ruixats forts a l'entorn dels Pirineus , nord del sistema Ibèric i Navarra , i vent intens al nord-oest de Galícia , segons la predicció de l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, la calor activarà els avisos a Còrdova, Granada, Jaén, Osca, Terol, Saragossa, Mallorca, Àvila, Salamanca, Segòvia, Valladolid, Zamora, Albacete, Ciudad Real, Conca, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Badajoz, Càceres, Ourense, Madrid, La Rioja, Gran Canària i La Palma , i ascendirà a risc important (taronja) a Toledo .

Aquest dissabte s'espera nuvolositat baixa al nord de Galícia i extrem occidental Cantàbric, amb possibilitat d'alguna pluja feble. Els cels estaran poc ennuvolats en general a la resta de la Península i les Balears , amb núvols alts al terç nord, i nuvolositat d'evolució en gran part de l'interior peninsular i Mallorca .

Serà més abundant en els terços nord i est peninsulars, amb ruixats o tempestes en el quadrant nord-est, més probables i podent ser localment forts en l'entorn dels Pirineus , nord del sistema Ibèric i Navarra .

A les Canàries , hi haurà intervals de núvols baixos al nord de les illes, i no es descarta nuvolositat d'evolució dispersa a l'interior, així com boires i estrats, sense descartar bancs de boira matinals en àrees muntanyoses del terç nord peninsular i entorn de l' Estret . Hi haurà calima a les Canàries , menys probable a les illes més occidentals.

Les temperatures màximes tindran un acusat augment a Galícia , àrea Cantàbrica i altres zones del terç nord peninsular; amb pocs canvis o amb lleugers descensos a la resta. D'aquesta manera, se superaran els 38/40 graus a les valls del sud-oest peninsular; els 36/38 graus a gran part de l'interior peninsular i interiors dels dos arxipèlags. Les mínimes, aniran en descens al nord-est.

En el cas de les Illes Canàries , hi haurà pocs canvis o en ascens. En qualsevol cas, hi haurà avís en vigor per temperatures màximes de 36 graus en cims i mitgeres orientades al sud, oest i est de Gran Canària i de 34 graus en cims de La Palma .

El vent serà del nord-est a Galícia , Cantàbric occidental, litorals del sud-est peninsular i Canàries , amb algun interval fort a la costa nord-oest de Galícia i entre illes a Canàries . Tramuntana a Empordà al principi de la jornada, de component nord a les Balears , del sud-est a la vall d' Ebre i fluix de component sud a la meitat sud peninsular.