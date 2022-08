Tempestes, pluges i altes temperatures posaran en avís un total de 23 províncies | @ep

Les províncies de Barcelona, Girona i Lleida estaran en risc per tempestes aquest diumenge, així com també ho estaran Osca, Terol, Sòria, Navarra i la Rioja , mentre que per precipitacions només estaran amb avisos

Tempestes, pluges i altes temperatures posaran aquest diumenge en risc un total de 23 províncies, en una jornada que torna a estar marcada per temperatures elevades en àmplies zones del país, així com probabilitat de ruixats i tempestes fortes a l'entorn dels Pirineus , segons la predicció de lAgència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, la calor activarà els avisos a Mallorca, Menorca, Osca, Terol, Saragossa, Àvila, Salamanca, Valladolid, Zamora, Albacete, Conca, Guadalajara, Toledo, Lleida, Tarragona, Ourense, Madrid, La Rioja i València.

Aquest diumenge s'espera nuvolositat baixa al litoral oest de Galícia i intervals de núvols baixos matinals al'interior del nord de Galícia i d' Astúries ia l' àrea de l' Estret . Els cels estaran poc ennuvolats en general a la resta de la Península i Balears , amb núvols alguns núvols alts al terç nord, i nuvolositat d'evolució a l'interior del terç nord i meitat est peninsular i de Mallorca .

A les Canàries , s'esperen intervals de núvols baixos als nords de les illes muntanyenques, podent també haver-hi nuvolositat d'evolució a l'interior. No es descarta la presència de pols en suspensió a les Canàries al principi, ia Melilla .

A més, al litoral occidental de Galícia i matinals a la serralada cantàbrica occidental, serres de Galícia i entorn de l' Estret s'esperen boires o boires costaneres.

En els sistemes muntanyosos del terç nord i del nord-est s'esperen ruixats i tempestes que podrien ser localment forts al Pirineu i moderades a la Ibèrica .

Les temperatures màximes tendiran a un ascens al nord de Galícia , àrea Cantàbrica ia l'interior de la Comunitat Valenciana , baixaran a l'oest de Galícia , i amb pocs canvis a la resta en general. Les mínimes, en general baixaran al terç sud i en ascens al nord.

El vent serà del nord-est a Galícia , Cantàbric occidental, litorals del sud-est peninsular i Canàries, amb algun interval fort a la costa nord de Galícia i entre illes a Canàries . Del sud-oest a Andalusia occidental, del sud-est al baix i mig Ebre , i predomini del règim de brises a la Mediterrània . Vent fluix variable en general a la resta amb predomini la component sud al centre i sud peninsulars i l'est al Llevant .