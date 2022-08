Catalunya i Madrid, les comunitats autònomes amb les residències de gent gran més transparents d'Espanya | @ep

Catalunya i la Comunitat de Madrid lideren el rànquing de comunitats autònomes amb les residències de gent gran més transparents d' Espanya , segons un estudi realitzat pel portal Inforesidencias.com, en què un miler d'aquests centres comparteixen la seva informació.

El portal ha denunciat que la informació que transcendia la població sobre les residències per a gent gran durant la pandèmia "els feia semblar responsables dels casos de contagi als centres".

És per aquest motiu que Inforesidencias.com ha insistit en la importància que els centres siguin "visibles, transparents i comparables", perquè aquesta informació repercuteixi "de manera positiva que els ciutadans" i que aquests "pugin conèixer la tasca i la gestió del dia a dia que realitzen els professionals dels centres residencials”.

"La transparència genera confiança i evita així que es creïn prejudicis sobre la imatge general que es té de les residències de gent gran", apunten des del portal.

Segons ha indicat, a través de l'estudi s'han trobat "diferències evidents" entre CCAA , i les residències per a majors catalanes són les més transparents amb un índex de centres que ofereixen tota la seva informació d'un 37% i el segueixen les de Madrid amb un 18 %.

Per contra, amb l'índex més baix hi ha les Canàries, Cantàbria, Extremadura i Múrcia, totes amb un 1%.

OBJECTIU D'UN 100%



Tot i aquestes diferències entre autonomies, Inforesidències. com ha indicat que, des del començament del 2022, els grans grups de residències de gent gran com Sanitas, DomusVi, Orpea, Amavir, Albertia, Vitalia o Sèniors , estan tots com a mínim amb un índex del 65% de transparència.

Segons expliquen des del portal, l'objectiu d'aquests grans grups és ser tan transparents com sigui possible per tornar a guanyar la confiança dels usuaris de residències de gent gran i mostrar tota la feina que fan, fins i tot el que mostren les actes d'inspecció on indiquen els inspectors les àrees de millores de la residència.

Des de Inforesidencias.com animen els seus associats a incloure totes les dades possibles perquè saber si la residència on viu un familiar és tan transparent com altres que hi ha a la zona ajuda a generar confiança.