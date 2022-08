Tren Ouigo @ep

Una avaria en un tren d'Ouigo ha deixat tirats els passatgers durant més de tres hores entre les localitats d' Ariza (Saragossa) i Medinaceli (Sòria) , al trajecte Barcelona-Madrid.

Adif ha confirmat que a les 00.10 hores un tren de la companyia Ouigo s'ha quedat aturat entre Ariza i Medinaceli. El tren va sortir de Barcelona a les 20.38 hores i havia d'haver arribat a Madrid a les 23.30 hores.

Ouigo ha explicat que el seu tren s'ha quedat aturat a les vies a causa d' una fallada tècnica del tren . Prop de la 01.00 hores la companyia ha desacoblat un dels trens per sortir cap a Madrid. Més tard, un altre tren ha arribat per fer el transbordament dels passatgers que no havien pogut sortir.

El primer dels trens que ha sortit cap a Madrid ha reculat uns quilòmetres, concretament fins a la localitat de Calatayud, on després ha emprès la marxa cap a la capital.

Els passatgers del segon dels trens han pogut continuar el seu viatge prop de les 3.00 hores, quan Ouigo ha noliejat un altre dels seus vehicles, passant a les persones d'un tren a un altre.

A les xarxes socials molts viatgers han compartit vídeos de l'incident i han denunciat que porten aturats durant hores. A les imatges es pot observar com alguns d'ells baixen d'un tren i pugen a un altre.

El mes de juny passat Ouigo va experimentar un altre episodi igual, quan un dels seus trens va patir una avaria tècnica i va deixar encallats els seus passatgers per més de tres hores.