Embassament de Darnius Boadella el 2021 / @EP

Els embassaments de les conques internes catalanes es troben al 41,21% de la seva capacitat, quan l'any passat en les mateixes dates eren al 78,13%, segons l'última actualització aquest dilluns de l'informe de l'estat dels embassaments de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

L'embassament de Darnius Boadella es troba al 40,42% de la capacitat, deu punts menys que fa un any; el de Sau al 38,33%, gairebé a la meitat que el 2021 en aquestes dates; Susqueda al 47,21%, gairebé 40 punts menys; La Baells, al 37,33% –82% fa un any–; La Llosa del Cavall al 31,85% --83,06% fa un any--; Sant Ponç al 64,93% --per 88,8% fa un any--; Foix al 78,95%; Siurana al 9,98% --51,84% fa un any-- i Riudecanyes al 34,24%, semblant a fa un any.

MÉS INFORMACIÓ Una sequera històrica posa en perill les reserves hídriques d'Espanya

L'estat dels embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) amb una capacitat superior als 5 hectòmetres cúbics se situa al 44,29%, quan fa un any es trobaven a un 61,8% de la seva capacitat.