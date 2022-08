Imatge de dos carrils tallats a l'AP-7 al seu pas per Martorell (Barcelona) aquest dilluns per un accident

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha advocat per limitar la velocitat a 110 quilòmetres per hora a l'autopista AP-7 i que, en deu trams que sumen una extensió total de 70 quilòmetres, les reduccions “siguin encara més notables, fins a 100 si convé”.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha assegurat que també demanaran al Govern que estableixi un límit de velocitat inferior als 100 quilòmetres per hora a l'AP-7 "quan hi hagi congestions molt importants".

Ha subratllat que, si bé el nombre de víctimes mortals en aquesta autopista s'ha doblat des de la liberalització dels peatges, ha disminuït en un 6,5% al conjunt de les carreteres catalanes: “ Hi ha uns 1.100 accidents amb víctimes menys ara que abans de la liberalització dels peatges. Dit tot això, l'AP-7 ens preocupa i ens ocupa ”.

Sobre l'accidentalitat, ha sostingut que el 40% de les víctimes mortals havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs, mentre que als controls d'alcoholèmia realitzats al juny --gairebé 100.000-- la xifra de positius ronda el 5%.

"Repeteixo, quan la víctima és mortal és quan s'incrementa notablement la presència d'aquest tipus de substàncies", ha advertit, i ha subratllat que sobre el total d'accidents la causa principal són distraccions vinculades a l'ús del telèfon mòbil.

En aquesta línia, ha explicat que al setembre entraran en funcionament dues càmeres de prova a l'AP-7 per detectar l'ús del mòbil durant la conducció.

Preguntat per la retirada del camió accidentat aquest dilluns en aquesta mateixa via al seu pas per Fogars de la Selva (Girona), que va trigar més de deu hores i va provocar retencions durant tot el dia, ha subratllat que es va prioritzar atendre el conductor --que finalment va morir-- i que la manera com el vehicle va bolcar va requerir d'"actuacions complicades".