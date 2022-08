El Tribunal Suprem ha confirmat l'anul·lació del projecte lingüístic de dues escoles públiques de Barcelona i Abrera (Barcelona) en no admetre a tràmit els recursos de cassació presentats per la Generalitat davant les sentències emeses pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC ) al març de 2021.

EuropaPress 4531165 façana tribunal suprem 20 juny 2022 madrid espana

Les providències del Suprem als recursos de cassació de la Generalitat, amb data 13 de juliol i davant de les quals no hi ha recurs, imposen a la Generalitat les costes del procés judicial, segons publica aquest dimarts el diari 'ABC'.

L'Alt Tribunal assenyala que a l'escrit de la Generalitat "no s'ha fonamentat suficientment, amb singular referència al cas, que hi concorrin algun o alguns dels supòsits que permeten apreciar l'interès casacional objectiu i la conveniència d'un pronunciament" del Suprem.

L'Assemblea per una Escola Bilingüe ha assenyalat en una piulada recollida per Europa Press: "El Tribunal Suprem ratifica l'anul·lació de dos projectes lingüístics denunciats per AEB. El Suprem confirma que el castellà no pot ser exclòs com a llengua vehicular. Seguim".

Dues sentències del TSJC van anul·lar el març del 2021 els projectes lingüístics d'aquestes dues escoles per no ser conforme a dret "en la mesura que no contempla el caràcter vehicular del castellà com a llengua oficial, juntament amb el català", i van fixar una presència mínima del castellà en un 25% de les aules.

En les sentències, la Secció Cinquena de la sala contenciosa administrativa del TSJC va estimar parcialment els recursos presentats contra la Generalitat i va reconèixer als demandants "el dret dels seus fills menors a rebre, durant el seu ensenyament obligatori, juntament amb els seus condeixebles, en el centre i el curs que segueixin els seus estudis, un ensenyament que inclogui el castellà com a llengua vehicular, en proporció raonable”.

El TSJC va desestimar en totes dues sentències la petició de les famílies demandants a declarar el dret de ser escolaritzat durant l'ensenyament obligatori en llengua castellana i catalana en proporció equivalent, una vegada restades les hores lectives que s'efectuen en llengua estrangera.