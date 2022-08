La sequera està provocant que els embassaments espanyols baixin els nivells de manera preocupant / @EP

La reserva hídrica ha caigut per sota del 40% aquesta setmana en què ha perdut 693 hectòmetres cúbics, cosa que representa l'1,2% del total, segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que indica que en aquests moments els embassaments guarden 21.730 hectòmetres cúbics, per la qual cosa estan al 39,2% de la capacitat.

En aquest moment els embassaments guarden 10.969 hectòmetres cúbics menys que la mitjana del decenni, cosa que representa un 33,54% menys i un 17,34% menys que en la mateixa data de l'any passat, quan comptaven amb 4.558 hectòmetres cúbics menys .

S'hauria de remuntar fins al 1995, fa 27 anys, per trobar aquesta setmana de l'any --la número 32-- una pitjor dada als embassaments. Segons dades facilitades pel Ministeri per a la Transició Ecològica, aquell any la reserva estava al 31,03% en aquestes mateixes dates. Aquells anys Espanya vivia una pertinaç sequera i en els dos anys previs, aquesta setmana 32 els embassaments estaven al 40,57% el 1994 i al 40,91% el 1993.

Aquesta setmana les precipitacions van ser escasses al vessant Mediterrani encara que van afectar el vessant atlàntic. La màxima es comptabilitza a Valladolid, amb 18,7 litres per metre quadrat.

Així, la reserva es troba al 72,6% a Cantàbric oriental; al 61,8% a Cantàbric occidental; al 50,5% a Miño-Sil; al 62%, a Galícia Costa; al 81%, a les conques internes del País Basc. A més, Tinto, Odiel i Piedras està al 69,4%; Xúquer, 58,4% i l'Ebre, al 51,5%.

Mentrestant, vuit conques hidrogràfiques tenen menys aigua que el que permet la meitat de la seva capacitat. Són els embassaments de les conques del Duero, que està al 42,2%; Tajo, al 40,5%; Guadiana, al 25,8%; Guadalete-Barbate, al 27,1%; Guadalquivir, al 24,2%; la conca Mediterrània Andalusa, al 40,7%; Segura, al 39,9% i les conques internes de Catalunya, al 42,1%.