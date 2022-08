Josep Cabanyol - SICOM

El periodista barceloní Josep Cabayol va morir aquest dilluns als 70 anys, segons ha informat en un comunicat l?associació Solidaritat i Comunicació, de la qual era president.

Cabayol, nascut a Barcelona i resident a Cardedeu (Barcelona), va treballar en mitjans com TVE, Com Ràdio i Ràdio 4, entre d'altres, sent aquest últim on es va jubilar el 2008.

Després de jubilar-se, es va convertir en periodista especialitzat en el canvi climàtic, l'emergència ambiental, la salut planetària i la crisi energètica.