Imatge de fitxer de persones caminant sota la pluja / @EP

Un total de 37 províncies de tot Espanya estaran aquest dimecres en risc per tempestes i altes temperatures en una jornada marcada per probables tempestes localment fortes al nord-oest peninsular i als Pirineus i intervals de vent fort a Alborán, així com altes temperatures al nord-est i a la meitat sud peninsular, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, la calor activarà els avisos a Mallorca, Almeria, Còrdova, Jaén, Osca, Terol, Saragossa, Àvila, Salamanca, Toledo, Girona, Lleida, Tarragona, Badajoz, Càceres, Madrid, Navarra, Àlaba, Guipúscoa i La Rioja, i ascendirà a risc important (taronja) a Biscaia.

D'altra banda, les tempestes posaran en risc (groc) les províncies d'Astúries, La Corunya, Lugo, Orense, Pontevedra, Cantàbria, Burgos, Lleó, Palència, Salamanca, Segòvia, Sòria, Valladolid, Zamora, Àlaba, Guipúscoa, Biscaia , La Rioja, Osca, Barcelona, Girona i Lleida, i es preveuen fenòmens costaners a la província d'Almeria.

Així, aquest dimecres s'espera una depressió en nivells alts, situada a l'oest de les costes de Portugal que produirà un augment de la inestabilitat.

També s'esperen cels ennuvolats i nuvolositat d'evolució en àmplies zones de l'interior peninsular, amb xàfecs i tempestes probables a l'interior del quadrant nord-oest i de l'àrea pirinenca. A més, no es descarta que es puguin estendre al nord de l'altiplà sud, la Ibèrica ia punts de la vall de l'Ebre, i que puguin ser localment forts a zones de la Cantàbrica, de l'interior de Galícia i del Pirineu. Al nord-oest peninsular podran començar de matinada, encara que les precipitacions seran més intenses a la tarda.

Mentrestant, predominaran els cels poc ennuvolats o amb alguns intervals de núvols i mitjans alts a l'àrea mediterrània ia l'extrem sud peninsular, així com intervals de núvols baixos a l'Estret i litoral atlàntic andalús.

A les Canàries , es preveuen intervals de núvols baixos al nord i est de l'arxipèlag.

També s'esperen probables bancs de boira al litoral oest de Galícia i no es descarten boires matinals a la Cantàbrica occidental ia l'interior de la Comunitat Valenciana.

Igualment, hi pot haver una mica de calima al sud peninsular i no es descarta que puguin estendre's cap al nord-oest. A les Canàries es preveuen possibles calimes que tendiran a disminuir.

Pel que fa a les temperatures, les diürnes pujaran a l'àrea cantàbrica, i baixaran a l'altiplà Nord. A la resta, es mantindran amb pocs canvis.

Pel que fa a les màximes , se superaran els 35 graus al sud-oest peninsular, a zones baixes del nord-est ia l'interior de Mallorca. Pel que fa a les mínimes , tendiran a ascendir, excepte a les Canàries i les Balears, que tendiran a descendir.

A més, bufaran vents amb predomini dels components est i sud a l'àrea mediterrània i est de l'altiplà Sud, amb intervals forts a Alborán; vents de l'est i nord-est al Cantàbric i nord de Galícia; de component oest al golf de Cadis i baix del Guadalquivir; i vent del nord a les Canàries, amb menys intensitat que els dies anteriors.