El Papa ha manifestat durant l'audiència general d'aquest dimecres que la "vellesa és una promesa" i que "estimar l'eterna joventut és delirant" i considera l'ancianitat el "temps propici" per donar testimoni de l'espera "anhelant" davant de la trobada definitiu amb Crist.

Per això, durant la represa aquest dimecres del seu cicle de catequesi dedicat a la vellesa, el Pontífex ha incidit que seria "interessant" que les esglésies locals acompanyin les persones ancianes i els ajudin a "revifar el ministeri de l'espera del Senyor ".

Papa Francesc

Francesc ha ofert les seves reflexions després del viatge apostòlic al Canadà i s'ha referit a l'ancianitat com un temps en què es viu "amb més maduresa" la proximitat a la trobada amb Déu. "El nostre lloc estable no és a la terra, sinó al costat del Senyor ia la vida som aprenents. Aturar el temps és impossible", ha manifestat.

Segons informa Vatican News, el Pontífex ha celebrat la setzena catequesi sobre la tercera edat, un temps que ha dit està "projectat cap a la plenitud" i que és un "passatge" a través de la fragilitat de la fe i del testimoniatge i "de els desafiaments de la fraternitat".

El Papa ha manifestat que a la catequesi es contempla Jesús que s'acomiada dels seus deixebles però amb paraules de consol, ja que els diu que no s'inquietin perquè els prepararà un lloc a la Casa del seu Pare. "En el seguiment de Jesús, recorrem el camí de la vida com a aprenents, experimentant dificultats i fatigues", ha reflexionat el Bisbe de Roma, que ha subratllat que en aquest camí es convida amb la gràcia de Déu a sortir d'un mateix i anar-hi "sempre més enllà" fins a arribar a la meta definitiva, "la trobada amb Crist".

CERCANIA AMB ELS AFECTATS PER LES EXPLOSIONS A CUBA



Finalment, durant la catequesi celebrada a l'Aula Pau VI després del descans del mes de juliol i el viatge al Canadà, Francesc ha expressat la seva proximitat "de manera especial" als afectats a la "tragèdia" causada per les explosions i l'incendi de la Base petroliera de Matanzas, a Cuba.

Així, en espanyol ha demanat a la "Reina del Cel" que vetlli per les víctimes d'aquesta tragèdia i les seves famílies i que intercedeixi per tots davant del Senyor, per saber donar testimoni de la fe i l'esperança a la "vida del món futur" ".