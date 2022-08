Arxiu - El cònsol del Pakistan a Barcelona, Mirza Salman - EUROPA PRESS - Arxiu

El fins ara cònsol del Pakistan a Barcelona, Mirza Salman Baig , ha negat les acusacions de presumpte assetjament sexual contra ell per part d'una treballadora de l'oficina consular i ha sostingut que el govern el va cessar per evitar un "fiasco diplomàtic" i preservar el prestigi del país.

En roda de premsa, ha explicat que el Pakistan "es pren molt seriosament les acusacions d'assetjament sexual" i que aquest mateix dimecres es reunirà amb les autoritats del Ministeri d'Afers Estrangers al seu país per traslladar-los la versió dels fets i defensar-ne la innocència. .

Segons va avançar 'El Periódico', Salman Baig va ser cessat després que una treballadora ho denunciés davant del seu propi govern i davant dels jutjats de Barcelona per presumpte assetjament sexual i presumpta agressió sexual continuada, després d'obrir una investigació interna.

El cònsol cessat ha puntualitzat que la investigació va concloure que ell havia tingut un comportament inadequat però no que hagués comès assetjament contra la treballadora, que assegura que el "va fer xantatge" amb denunciar-lo després que ell prengués la decisió d'acomiadar-la.

Sobre si preveu tornar a Barcelona com a cònsol, ha dit que ho veu "difícil, per raons diplomàtiques", encara que no descarta tornar-hi com a ciutadà ordinari , i ha afegit que està preocupat per les conseqüències del cas sobre la seva reputació i la seva família.