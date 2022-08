Detall de les altes temperatures a què se sotmeten els obrers durant les obres d'ampliació del metrocentre de Sant Bernat a Santa Justa al barri de Nervión, a Sevilla, en una imatge d'arxiu. - Joaquin Surer - Europa Press

Un total de 394 treballadors van morir en accident laboral el primer semestre d'aquest any, 60 més que en el mateix període del 2021, cosa que en termes relatius implica un augment del 18%, segons les dades provisionals publicades aquest dimecres pel Ministeri de Treball i Economia Social.

La major part dels accidents mortals es produeix per infarts i vessaments cerebrals, accidents de trànsit, atrapaments i amputacions, caigudes i també per col·lisions contra objectes en moviment.

Entre gener i juny, els accidents amb baixa laboral van augmentar un 18,2% en relació amb el mateix període del 2021, fins a un total de 310.211 sinistres, dels quals 273.300 es van produir al centre de treball (un 20% més) i 36.911 van ser accidents 'in itínere' (els que es produeixen en el trajecte de casa a la feina o viceversa), amb un augment del 6,4%.

D'acord amb les dades provisionals del Ministeri, els accidents mortals en jornada de treball es van incrementar un 15,5%, en registrar-se 320 morts, 43 més que el primer semestre del 2021, mentre que els sinistres 'in itínere' amb resultat de mort es van disparar un 29,8%, en passar de 57 morts entre gener i juny del 2021 a 74 en el mateix període del 2022.

Els accidents greus en jornada de treball van sumar 1.943 baixes els sis primers mesos del 2022, un 7,2% més que el primer semestre de l'any passat, mentre que els sinistres 'in itínere' de caràcter greu van repuntar un 12,5% , amb un total de 422 accidents.

L'estadística de Treball revela, a més, que dels 394 treballadors que van perdre la vida el primer semestre, 353 eren assalariats i 41, treballadors autònoms.

En total, els treballadors per compte propi van patir fins al juny 17.086 accidents laborals amb baixa, un 7,6% més que el primer semestre del 2021, amb un augment del 7,9 en els sinistres en jornada de treball i un increment del 3 % als 'in itínere'.

Així mateix, segons les dades provisionals del Ministeri, fins al juny es van notificar 272.865 accidents sense baixa laboral, un 1,7% més que el mateix període del 2021.

SINISTRALITAT LABORAL "DESBOCADA" PER A CC.OO.



CC.OO. ha assenyalat que la sinistralitat laboral a Espanya està "desbocada" i ha pronosticat que, si es manté aquesta tendència, l'any podria superar la barrera de les 800 morts laborals.

El secretari de Salut Laboral i Sostenibilitat Mediambiental de CCOO, Mariano Sanz Lubeiro , ha lamentat que aquest augment de les sinistralitat laboral, amb 394 morts en mig any, no tingui "repercussió pública" i una "reacció decidida" per contenir la seva escalada.

"No podem seguir així, ho venim advertint des de fa molts mesos: la sinistralitat laboral està desbocada i això és en bona part producte del deteriorament dels sistemes preventius a les empreses i de la manca de posada en marxa de polítiques públiques actives en matèria de seguretat i salut a la feina", va remarcar Sanz.

Per això, des de l'organització sindical van sol·licitar al Govern ia les comunitats autònomes que actuïn amb celeritat per fer front a aquest problema i prenguin les mesures necessàries perquè les empreses compleixin la legislació en prevenció de riscos laborals.

"Estem valorant l'adopció de mesures més intenses per situar aquest greu problema entre les principals prioritats polítiques i per exigir que s'adoptin totes les mesures necessàries que parin aquesta sagnia", va anunciar el secretari de Salut Laboral del sindicat.

A més, Sanz ha recordat que les dades conegudes aquest dimecres només reflecteixen els accidents i les morts recollides fins al 30 de juny, cosa que impedeix analitzar encara "la repercussió de les onades de calor en la sinistralitat laboral".