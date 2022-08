CaixaBank ha impulsat, juntament amb la Fundació Vull Treball , una iniciativa per ajudar dones en risc d'exclusió a trobar feina, fonamentalment a través del mentoring, l'orientació laboral personalitzada i la formació en habilitats per superar una entrevista de feina i un procés de selecció, en què ha participat Voluntariat CaixaBank, segons ha informat l'entitat.

Arxiu - Seu Caixabank a Madrid (Espanya), al Passeig de la Castellana 51.

En aquesta primera edició conjunta del programa, anomenat 'Triomfa a la teva entrevista' i desenvolupat al llarg del primer semestre de 2022, han participat un total de 20 dones de Catalunya, d'edats diverses, amb nivell educatiu mitjà i mitjà-baix i, en diversos casos, en situacions de vulnerabilitat especial.

A través de la iniciativa, un grup d'integrants del programa de voluntariat de CaixaBank ha proporcionat orientació laboral i assessorament a les beneficiàries de 'Triomfa a la teva entrevista'.

El programa compta amb diversos mètodes daprenentatge, com una plataforma formativa on les participants han pogut adquirir nous coneixements; les formacions grupals on s'ha revisat i potenciat tot allò après, i sessions de mentoring individuals per consolidar les habilitats adquirides i solucionar dubtes.

El projecte s‟ha constituït sobre una base de col·laboració per garantir el millor servei a cadascuna de les candidates: el programa Incorpora de la Fundació "la Caixa", que promou la inserció laboral de les persones en risc d‟exclusió social, i el Voluntariat de CaixaBank, que ha ofert un servei professional personalitzat a cadascuna de les participants maximitzant-ne l'ocupabilitat.

També inclou la Fundació Quiero Trabajo, especialitzada en empoderar persones, especialment dones, potenciant-ne les aptituds i actituds i dotant-les d'eines per afrontar amb èxit el procés de selecció i l'entrevista de treball.

La fundació també és especialista en la creació de programes per a empreses que impacten en els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 (ODS), millorant el seu RSC i involucrant els seus empleats, com a voluntaris, aconseguint així un compromís més gran amb la societat.