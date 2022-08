Arxiu - Dos treballadors manegen peix en caixes de poliestirè, a la llotja de la Corunya - M. Dylan - Europa Press - Arxiu

La Federació Nacional de Peixateries Tradicionals (Fedepesca) ha sol·licitat que es consideri aquests establiments com un sector diferenciat amb necessitats de condicions ambientals especials per tal de garantir la seguretat alimentària dels productes pesquers.

" Les peixateries necessiten garantir el manteniment de la cadena de fred en tot moment, des de l'abastament, passant pel transport, fins a l'exposició a la botiga ", han assenyalat des de Fedepesca, que ha confiat que el Govern comprengui que la seguretat dels aliments s'ha de garantir en tot moment.

Davant la posada en marxa del pla d'estalvi energètic de l'Executiu, l'associació ha insistit que es tracta d'un sector alimentari que necessita garantir la seguretat alimentària dels aliments que venen els ciutadans, "per sobre de qualsevol altra limitació tèrmica".

Des de Fedepesca han recordat que la peixateries tradicionals s'abasteixen en mercats centrals, amb sales refrigerades, magatzems majoristes i llotges, on “cal garantir el manteniment de la cadena de fred en tot moment, des de la compra dels productes pesquers, durant el seu transport amb vehicles amb la deguda autorització per al transport de mercaderies peribles i per descomptat havent de garantir aquesta temperatura a l'establiment, quan són exposats a la venda, cosa que és impossible amb temperatures tan elevades".