@Ajuntament de La Ràpita

L'Associació contra la Tortura i el Maltractament als Animals (Actyma) ha presentat dues denúncies davant el Servei Territorial del Joc i d'Espectacles de la Generalitat a les Terres de l'Ebre (Tarragona) per, segons l'entitat, " descontrol dels bous, causant maltractament animal i exposant a perill als aficionats ” al correbous de la Ràpita els passats 26 i 28 de juliol.

En una de les denúncies, retreu una suposada infracció ocorreguda el 26 de juliol en un bou embolat per "no controlar el toro" a l'hora d'atrapar -lo, i l'altra per una infracció el 28 en un correbou per, a el seu judici, no protegir els animals evitant que aquests entressin al tablado.

L'Actyma ha sol·licitat en tots dos casos que el Servei Territorial del Joc i d'Espectacles de la Generalitat incoï expedients sancionadors contra els responsables.