La paraula " chemtrails " ha estat tendència en els assolellats matins d'aquest estiu, però quina és la veritat darrere de la teoria de la conspiració? Mireu cap amunt a un cel blau clar i és possible que vegi senders blancs i inflats darrere dels avions. Es componen principalment d'aigua i s'anomenen esteles o esteles de vapor, però un nombre creixent de persones creuen falsament que són evidència que alguna cosa sinistra està passant.

Alguns pensen que forces malignes estan ruixant la població amb productes químics perillosos, els anomenats chemtrails, amb propòsits que no són del tot clars ni consistents. Un augment en el pensament conspiratiu després de la pandèmia de Covid juntament amb la temporada de viatges d'estiu i el cel clar ha propiciat que la teoria dels chemtrails, que alguna vegada va ser clandestina, ara està sent promoguda per importants persones influents.

Què són les esteles?



Les esteles es formen quan el vapor daigua i les partícules fines de sutge de la crema de combustible per a avions es congelen en vidres de gel. En condicions de baixa humitat de l'aire, els vidres simplement es dissipen. En condicions de més humitat, persisteixen i acaben creant esteles de vapor visibles sobre grans àrees del cel. Aquestes diferències d'humitat expliquen perquè alguns avions produeixen esteles de vapor mentre que altres no.

L'alta humitat significa que les esteles de vapor poden durar llargs períodes i esdevenir capes primes de cirros, explica a la BBC el meteoròleg de l'Oficina Meteorològica Aidan McGivern. Els núvols cirros són curts, separats i amb forma de cabell i es troben a gran alçada. És poc probable que qualsevol d'aquests suposats productes químics als núvols arribi al nivell del sòl perquè es troben a altituds tan altes.

Com va començar la teoria de la conspiració?



La idea que els governs o forces a l'ombra estan ruixant el planeta de forma rutinària amb productes químics dels vols de passatgers programats es va consolidar a la dècada de 1990.

Inicialment, els creients van afirmar que els aerosols que contenien un metall tòxic, el bari, es feien servir per pacificar o reduir les poblacions.

Però la idea va evolucionar al llarg del camí, la qual cosa significa que avui dia hi ha diversos aspectes de la teoria de les esteles químiques.

En els últims anys, els seguidors han ampliat les seves acusacions, al·legant que les esteles s'estan utilitzant per propagar el Covid-19 , distribuir vacunes, iniciar el “control mental”, reduir la població o promoure vagament un “nou ordre mundial”.

Les acusacions falses han estat tan freqüents aquest any que l'organització benèfica de verificació de fets Full Fact ha publicat 10 desacreditacions des d'abril.

Els influencers de Chemtrail són molt actius en plataformes com Facebook i Telegram, on discuteixen la suposada "ruixada" del dia i rastregen avions . Alguns suggereixen posar un bol de vinagre blanc fora, dient que això buida els cels amb "esteles químiques".

Els grups de xarxes socials de Chemtrail també solen contenir publicacions contra les vacunes i promouen la negació del canvi climàtic, cosa que s'alimenta d'un augment en el pensament de conspiració durant la pandèmia de Covid-19 i l'augment de la teoria de la conspiració de QAnon durant la presidència de Trump.

El fenomen és internacional, amb seguidors a tot el Regne Unit, Europa, Austràlia i les Amèriques; de fet, en qualsevol lloc sota el qual volin avions comercials o militars. I està recolzat per algunes celebritats i persones influents populars a les xarxes socials.