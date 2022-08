Lluna - UNSPLASH

Aquesta nit es podrà observar la darrera superlluna de l´any. Coneguda com a Superlluna d'Esturió , coincidirà amb les Perseides o Llàgrimes de Sant Llorenç, una de les pluges d'estrelles més famoses per la seva bellesa. Tot i això, aquest any no es podrà observar com en anteriors ocasions, ja que la intensa llum de la lluna dificultarà la seva visió.

Tot i això, sí que serà possible veure la superlluna, concretament durant la nit del 12 d'agost, mantenint una intensa brillantor que es prolongarà també durant la nit de divendres. A Espanya , el punt àlgid per gaudir de la brillantor més gran tindrà lloc divendres a les 03.35 hores .

QUÈ ÉS UNA SUPERLUNA?

El terme va ser encunyat per primera vegada per un grup d'astrònoms el 1979. Segons la NASA, es va començar a utilitzar de forma freqüent quan es referien a un fenomen conegut com a lluna plena de perigeu, que es dóna quan la lluna plena es pot observar a el seu moment més proper a la terra.

Durant una superlluna, el satèl·lit augmenta el seu diàmetre o 14% i si brillo un 30% respecte a quan es troba en la seva posició més allunyada.