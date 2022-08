Joves passejant per Madrid / @EP

El 15,6% dels joves espanyols d'entre 16 i 29 anys vivien emancipats a finals de l'any 2021, xifra que suposa un creixement del 0,7% respecte a les dades amb què va començar l'any passat (14,9 %), però més de tres punts menys del percentatge que es feia servir abans de la pandèmia (18,7%).

Així es recull a l'informe de l' Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut Espanyola (CJE), amb unes dades que corresponen a les dades del segon semestre del 2021.

MÉS INFORMACIÓ La majoria de joves que necessiten el Bo Lloguer no cobraran l'ajuda

Tot i que la presidenta del Consell, Elena Ruiz, ha celebrat aquest lleuger creixement registrat la segona meitat de l'any passat perquè, al seu parer, suposa la sortida cap a la "recuperació" després del Covid-19, també ha assenyalat que ho fa des de "la cautela" perquè cal esperar, segons ha explicat, fins a comprovar que es tracta d'una tendència que va a més i no pas d'una dada puntual. Així, ha recordat que aquest augment del 0,7% arriba després que el primer semestre del 2021 s'assolís la xifra més baixa del segle.

Segons recull l'informe, aquesta millora va partir d'"una recuperació intensa de l'ocupació destruïda arran dels confinaments provocats per la pandèmia". Aquest fet va provocar, a més, una caiguda semestral de la taxa d'atur jove de 5,2 punts, fins a assolir el 23,6%, la dada més baixa des del 2008.

TEMPORAL I PARCIALITAT

L'informe denuncia les condicions "precàries" dels contractes, ja que la meitat de les persones joves amb feina tenia un contracte temporal, amb una taxa de temporalitat del 55,4%, el mateix nivell del 2019.

Pel que fa a la població jove inactiva, que constitueix el 47,8%, segons l'estudi, es destaca que un 89,7% es troba en aquesta situació per estar estudiant, fet que suposa la xifra més alta en aquest aspecte de tota la sèrie històrica. Per tant, la xifra dels coneguts ninis a finals del 2021 només era el 2,4% de la joventut inactiva d'Espanya.

D'altra banda, les persones que estudien i treballen de manera simultània han crescut fins a suposar el 32,5% de la població jove amb feina.

I sobre el que representa el cost d'un habitatge per als joves , les dades observen que un jove ha de dedicar un 3,8 vegades el salari net anual per poder sufragar l'entrada d'una hipoteca per a la compra de l'habitatge mitjà del mercat (170.000 euros).

EL LLOGUER, MÉS COMÚ QUE LA COMPRA D'HABITATGE

A l'emancipació dels joves espanyols, predomina el lloguer, però sobretot el lloguer compartit, ja que és molt més fàcil sufragar els costos d'un habitatge entre diverses persones. El cost mitjà del lloguer ha augmentat fins als 848 euros, mentre que una persona jove només podria assumir una quota de 320 euros sense caure al sobre endeutament.

Així, un lloguer individual suposaria, segons l?estudi, que aquesta persona dedicaria el 79,2% del sou; mentres que compartir l'habitatge baixaria aquest percentatge al 25%. És per això que, segons López, el 34,5% de les persones joves emancipades ho fan compartint pis.

MÉS POLÍTIQUES PER AJUDAR ELS JOVES

Davant d'aquesta conjuntura, la presidenta del CJE ha instat a posar la joventut al "centre" de l'agenda política i dur a terme mesures que "tinguin més en compte el llarg termini". En aquest sentit, ha defensat la possibilitat de posar en marxa un Pacte estatal en aquesta matèria.

A més, ha lamentat que els dirigents no hagin aprofitat altres iniciatives que s'han dut a terme per beneficiar els joves i, en aquest sentit, Ruiz ha posat com a exemple l' Ingrés Mínim Vital (IMV) en què, segons ha denunciat, no es permet accedir als joves entre 18 i 23 anys.