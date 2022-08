Arxiu - Vista general del cel nocturn a la serra de Madrid, a 12 d'agost de 2021, a l'ermita del Boalo, Madrid, (Espanya). - Rafael Bastant - Europa Press - Arxiu

Les estrelles fugaces de les Perseides o les conegudes Llàgrimes de Sant Llorenç solcaran el cel de Madrid divendres a dissabte a la nit però la Lluna plena només deixarà veure les més brillants i no arribaran a la seva màxima esplendor aquest any.

"Les estrelles fugaces es poden veure de forma esporàdica al llarg de l'any. Hi ha ocasions que tenen un increment en la seva activitat pel fet que la majoria estan provocades per un material que van deixant darrere seu alguns estels en el seu moviment al voltant del Sol”, ha explicat el monitor i astrònom del Planetari de Madrid, Emilio Gálvez.

Si l'òrbita de l'estel, que en aquest cas és el Swift Tuttle, coincideix amb l'òrbita de la Terra, les partícules hi penetraran. Per això, durant la nit del 12 al 13 d'agost tindrà lloc aquest fenomen a l'atmosfera, on es produirà una reacció de gasos que originarà diferents lluminositats.

"Aquest esdeveniment coincideix amb la festivitat de Sant Llorenç i es produeix durant les festes de la majoria dels pobles de la Serra de Madrid. L'estiu sol ser una època molt propícia per mirar les estrelles perquè hi ha un cel clar i unes temperatures caloroses, encara que no tant com les d'ara”, ha subratllat l'expert.

Per poder veure aquestes estrelles fugaces cal localitzar la constel·lació de Perseu. Si es desconeix on és, Gálvez ha recomanat que el millor és mirar cap al nord-oest . Al principi de la nit, els interessats podran reconèixer la constel·lació de Casiopea, que té una forma de W, i just a sota hi haurà la de Perseu.

PACIÈNCIA I ALLUNYAR-SE DE LA CIUTAT



"Si mirem en aquesta direcció, el que veurem són moltes estrelles fugaces però molt curtes. A mesura que ens allunyem de forma radial d'aquest punt podrem veure amb menys freqüència les estrelles fugaces però seran traços molt més grans i més espectaculars "No obstant, cal recordar que la Terra va girant i Perseu guanyarà altura. Com més alt estigui, més quantitat d'estrelles veurem", ha recordat el monitor del Planetari de Madrid.

Al fil, l'astrònom ha assenyalat que l'error que solen cometre les persones és estar "poc temps" mirant cap al cel , ja que només hi podran veure algunes estrelles. "El més normal és que se n'observin moltes més durant la matinada, ja que la constel·lació estarà més alta", ha explicat.

Gálvez ha detallat que hi ha estrelles brillants, mitjanes i febles, i com aquesta vegada la Lluna estarà en fase plena, les úniques que els madrilenys podran veure seran les brillants. Tot i això, ha subratllat que "encara que la pluja d'estrelles no estigui en la seva màxima esplendor, sempre és una bona excusa mirar al cel".

100 ESTRELLES FUGAUS PASSARAN EN EL SEU MÀXIM ESPLENDOR



"Un total de 100 estrelles fugaces passaran en la seva màxima esplendor. Si estàs en un lloc amb força il·luminació al cel, la majoria de les febles te les perds. En el cas de les brillants, les veuràs però en pitjors condicions" , ha assegurat el monitor.

L'expert ha explicat que és recomanable intentar allunyar-se de les fonts de llum. Si una persona és a la ciutat, cal evitar els fanals perquè "entorpeixen la visió" . Per aquest motiu, el millor és anar-se'n als afores, com la Serra de la Comunitat de Madrid, on hi haurà més altura per observar millor.

"Aquesta és una observació que es pot realitzar a simple vista. Jo recomano tenir una estoreta o una hamaca i estirar-se o estar en una posició relaxada mentre es mira al cel. El més important és recordar que cal mirar els voltants de la constel·lació de Perseu", ha recordat Gálvez.

L'EXCUSA PER ACOSTAR-SE A AQUEST UNIVERS "NO MOLT LLUNYÀ"



D'altra banda, l'astrònom ha assenyalat que aquesta cita sol estar relacionada amb els records de les famílies, quan "estan mirant el cel". A més, aquest esdeveniment és “una cosa molt senzilla, ja que un pot observar tranquil·lament sense la necessitat de tenir instruments”.

“ Nosaltres en diem Perseides perquè és de la constel·lació de Perseu, però el fet que també s'anomenin Llàgrimes de Sant Llorenç arrela una mica més amb la cultura popular. Menciones el seu nom i tothom sap quan passen pel cel ”, ha ressaltat el monitor.

Les Llàgrimes de Sant Llorenç ajuden a fer que les persones s'acostin una mica més a aquest univers "no gaire llunyà", ja que al final està passant a l'atmosfera. Segons les estrelles fugaces que viatgin pel cel, algunes seran més dures i altres més toves. Aquestes últimes duraran poc temps, mentre que les altres trigaran més.

"Depenent de com és l'estel ia quina velocitat vénen aquestes partícules, ja que el mateix a partir d'uns 100 quilòmetres d'altura comencen les unes i les altres poden arribar fins a uns 60. Encara que siguin partícules molt petites, sí que es poden produir llampades", ha assenyalat.

TRES CITES AMB EL CEL AQUEST MES



Finalment, l'astrònom ha recordat que durant aquest mes tindran lloc tres conjuncions, és a dir, uns fenòmens que tenen lloc quan diversos astres es trobin a prop del cel, sobretot les més brillants.

Els interessats podran veure la conjunció entre la Lluna i Mart el proper dia 19, mentre que el 25 es veurà la Lluna i Venus i el dia 29 tindrà lloc la de la Lluna i Mercuri . Aquesta cita també es podrà veure a primera vista ja que el satèl·lit estarà acompanyat d'un punt brillant, que serà un dels planetes.

"Si mires d'un dia per l'altre, pots veure com la Lluna sembla que s'ha acostat a un planeta i després es va allunyant. Aleshores veus al cel el moviment de translació de la Lluna al voltant del nostre planeta", ha assenyalat l'astrònom .