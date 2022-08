La vaga de pilots d'easyJet a Espanya , que comença divendres després d'una convocatòria de tres períodes de 72 hores cadascun, ha provocat vuit cancel·lacions i tres retards fins a les 10.00 hores, segons ha informat Sepla.

Arxiu - Avió d'easyJet.

En concret, sis cancel·lacions s'han produït a l'aeroport del Prat , tres d'ells amb origen i tres més amb destinació, mentre que el de Palma de Mallorca n'ha registrat dos, un en origen i un altre en destinació.

Per la seva banda, hi ha retards en tres vols més amb origen o destinació Barcelona, Palma de Mallorca i Màlaga.

La vaga de pilots es desenvoluparà a les bases que opera l'aerolínia a Espanya, Barcelona, Palma de Mallorca i Màlaga; els dies 12, 13 i 14 d'agost , així com els dies 19, 20 i 21 del mateix mes i durant 27, 28 i 29, “davant la negativa de l'empresa a recuperar les condicions laborals que els pilots tenien abans de la pandèmia , així com a negociar el segon conveni col·lectiu".

En un comunicat, els pilots han assegurat que la vaga "es tracta de l'últim recurs possible" i també han demanat disculpes als passatgers, "els grans perjudicats per aquesta situació".

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va establir uns serveis mínims per a la vaga de pilots espanyols d'easyJet del 57% per als vols amb base a Palma de Mallorca, del 60% per als vols a Màlaga i del 61% per als vols a Barcelona i Menorca.