Arxiu - Imatge de l'AP-7 a la segona fase de l'operació sortida per Setmana Santa aquest 2022 - EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT (SCT) - Arxiu

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha engegat un dispositiu especial de trànsit amb motiu del pont de la festivitat de l'Asunción, que preveu a l'operació sortida el desplaçament per carretera de 355.000 vehicles des de l'àrea metropolitana de Barcelona.

A l'operació sortida, que s'inicia a les 15 hores d'aquest divendres i finalitzarà dissabte a les 15 hores, es preveu que el tram horari amb més volum de trànsit serà aquest divendres entre 13 i 21 hores i dissabte entre les 10 i les 15 hores.

Pel que fa al retorn, de les 12 a les 24 hores de dilluns, es preveu la mobilització de 210.000 vehicles, amb el volum més gran de circulació entre les 17 i les 22 hores.

Tot i que inicialment no es preveu un gruix de trànsit molt elevat, més propi dels caps de setmana de juliol, Trànsit ha demanat extremar la prudència en tots els desplaçaments, ja siguin de llarg o curt recorregut, i la importància de fer servir els sistemes de seguretat passiva, no manipular el mòbil per evitar distraccions i no combinar l'alcohol o altres drogues amb la conducció.

Les vies on es poden registrar retencions durant l'operació sortida són l'AP-7 nord al tram Barberà-Montornès-La Roca, l'A-2 entre Cornellà i Sant Joan Despí, la B-30 a Cerdanyola, la C-65 a Santa Cristina d'Aro, la N-340 al Vendrell, la C-58 a Montcada i la N-II a la Jonquera.

Els Mossos d'Esquadra establiran a les vies de màxima mobilitat, en vies secundàries i en aquelles en què es preveu més circulació un total de 919 controls amb la participació de 1.040 efectius de trànsit.

Trànsit adoptarà diverses mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit per incrementar la capacitat viària i garantir en la mitjana del possible la fluïdesa.

Quant a limitacions a vehicles pesants, dilluns s'adoptaran les mesures consistents en l'obligatorietat de circular pel carril dret de la via, la prohibició de fer avançaments i de circular superant els 80 quilòmetres per hora aplicades als vehicles de mercaderies que superin els 7.500 quilograms.