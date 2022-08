Pòlvores de talc de J&J

La farmacèutica Johnson & Johnson (J&J) ha anunciat dijous la retirada del mercat mundial de les seves pólvores de talc per a nadons després de les acusacions que asseguren que el producte produeix càncer.

En un breu comunicat, la companyia ha detallat que el producte 'Johnson's Baby Powder' es deixarà de vendre a tot el món a partir del 2023, i ha anunciat la transició de tota la gamma de productes de pólvores de talc per a nadons perquè tinguin una composició basada en maizena.

"Avaluem i optimitzem contínuament la nostra cartera per posicionar millor el negoci per al creixement a llarg termini. Aquesta transició ajudarà a simplificar les nostres ofertes de productes, oferir innovació sostenible i satisfer les necessitats dels nostres consumidors", ha assegurat la farmacèutica en el comunicat.

Amb tot, J&J ha mantingut la seva posició sobre la seguretat de les pólvores de talc cosmètic, i ha sostingut que no conté asbest i que no causa càncer, tal com han denunciat milers de nord-americans a la companyia.

El 2017, un tribunal de los Ángeles va condemnar la farmacèutica a pagar fins a 417 milions de dòlars (354 milions d'euros d'aleshores) en considerar que el grup era responsable d'un càncer d'ovari terminal diagnosticat a una dona de 63 anys.

Així mateix, es va condemnar l'empresa per no advertir adequadament del risc associat a l'ús dels seus productes amb talc, tal com va informar en aquell moment el diari 'Los Ángeles Times'.