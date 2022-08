@EP

La Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l'Interior, d'acord amb les prediccions de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), ha alertat la població per risc d'incendis elevat i per altes temperatures en àmplies zones que fins i tot poden superar els 40 ºC a les àrees més afectades, per la qual cosa recomana a la població adoptar les mesures necessàries de prevenció i autoprotecció.

Aquest divendres s'espera un ascens de les temperatures a la major part de la Península i les Balears , de manera que s'ha activat l'avís taronja (risc important) a zones d'Andalusia, Aragó, Catalunya, Navarra, la Rioja i València.

Dissabte preveu que el risc per altes temperatures es desplaci cap al sud i l'est, de manera que el risc important estarà activat a àrees d'Andalusia, Aragó, les Balears, Catalunya, Múrcia i la Comunitat. I diumenge, zones de les Balears i Múrcia.

A més, adverteix que el risc d'incendis forestals continuï molt alt o extrem a gairebé tot el país durant els dies festius. I dissabte tindran risc per pluges i tempestes la Comunitat de Madrid, zones d'Extremadura, les dues Castelles i Catalunya, amb una previsió de 15-20 litres per metres quadrats en una hora.

Davant d'aquesta situació, Protecció Civil i Emergències aconsella als ciutadans que adoptin mesures de prevenció. En concret, davant de les altes temperatures, recomana limitar l'exposició al sol; mantenir-se en llocs ben ventilats; ingerir menjars lleugers i regulars, rics en aigua i sals minerals, com fruites i hortalisses; beure freqüentment aigua o líquids vestir amb roba de colors clars, cobrint la major superfície de pell possible i el cap.

Igualment, destaca la importància d' evitar exercicis físics perllongats a les hores centrals del dia i d'interessar-se per les persones grans i malaltes, i aquelles que visquin soles o aïllades.

D'altra banda, Protecció Civil i Emergències insta a tenir en compte que les altes temperatures afavoreixen el risc d'incendis forestals, per la qual cosa recomana prestar especial atenció a les normes de la comunitat autònoma sobre la prevenció d'incendis i períodes autoritzats per fer cremes de rostolls; evitar llences cigarretes, escombraries i, especialment, ampolles de vidre, que fan efecte lupa amb el sol.

En aquest sentit, recorda que les negligències provoquen gran part d'incendis forestals i que està prohibit encendre focs o fogueres a la muntanya i terrenys propers.

De la mateixa manera, aconsella acampar només en zones autoritzades, que compten amb mesures de protecció davant d'un possible incendi i l'evacuació de les quals és més fàcil i sol·licita als ciutadans que si descobreixen el foc en el seu inici, avisin el 112 immediatament.

En cas de veure's sorprès per un incendi, eviteu penetrar a la muntanya o bosc i anar sempre per zones de gran visibilitat i lliures de combustible. En cas d'emergència per incendi forestal, recomana atendre sempre les indicacions de les autoritats competents.

Així mateix, Protecció Civil i Emergències insta a tenir en compte davant de pluges intenses que es disminueixi la velocitat i s'extremi les precaucions i no s'aturi en zones on pugui discórrer gran quantitat d'aigua.

També aconsella procurar circular preferentment per carreteres principals i autopistes . En cas de tempestes sobtades i pluges intenses, cal tenir en compte el lloc on s'aparquen els vehicles ja que el ràpid ascens del nivell de les aigües pot danyar els vehicles aparcats sobre zones inundables, ia més, arrossegar-los, cosa que provocaria danys a béns aliens i fins i tot obstaculitzar el flux natural del corrent.

En cas que comenci a ploure de manera torrencial, assegura que hi ha risc d'inundació, per això recorda no travessar ni amb el vehicle ni a peu els trams inundats, ja que es desconeix el que hi pugui haver sota l'aigua i localitzi els punts més alts de la zona.

A qui es trobi al camp, Protecció Civil l'insta a allunyar-se dels rius, torrents i zones baixes de vessants i turons, i eviti travessar guals inundats, igualment s'ha d'adreçar als punts més alts de la zona. Tot i això, el difícil pronòstic dels fenòmens tempestuosos aconsella mantenir-se informat en tot moment de la possible evolució dels canvis meteorològics.

Per tant, davant el risc per tempestes, Protecció Civil i Emergències recomana als ciutadans a col·locar-se a prop dels edificis per protegir-se, ja que no només les tempestes es produeixen en camp obert, sinó que també hi ha perill de caiguda de raigs als nuclis urbans. A més, a les vivendes aconsella evitar els corrents d'aire, i en el cas d'anar conduint, el vehicle tancat pot ser un bon refugi.

En el cas que la tempesta sorprengui al camp, recomana no córrer ni romandre en llocs elevats, com els alts dels turons, crestes o divisòries i no refugiar-se sota els arbres i allunyar-se de filats i objectes metàl·lics.