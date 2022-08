Arxiu - Un bus de TMB circulant per Barcelona. - Arxiu

El col·lectiu Accesibilitat i Platges Barcelona , que lluiten per aconseguir una Barcelona inclusiva, ha denunciat que una conductora d´un autobús de Barcelona ha impedit l´entrada d´una usuària que anava en cadira de rodes perquè el vehicle anava "ple", malgrat que tots els vehicles tenen places reservades per a discapacitats.

Des del col·lectiu denuncien la "discriminació" que ha patit aquesta usuària i lamenten que no ha estat un fet "excepcional".

Els fets van tenir lloc el 10 d'agost al voltant de les 9 del vespre. Carme Montoré, una usuària que va amb cadira de rodes, era a la parada Fabra i Puig - Meridiana de la línia V29. Quan va arribar l'autobús, van pujar totes les persones que ho estaven esperant menys la Carme, a qui ni tan sols van obrir la rampa perquè hi pogués entrar. La conductora li va dir que esperés el següent bus, perquè estava ple.

La conductora, en aquest cas, no va tenir en compte que el vehicle disposa de places reservades per a cadires de rodes, que en cap cas no poden ser ocupades per usuaris que no pateixin una discapacitat.

En declaracions a BTV, la Carme es pregunta: "Som ciutadans de quarta que no tenim dret a agafar un autobús?" . També va alertar de les conseqüències de l'acció de la conductora: "No tinc opció B: em puc quedar sense bateria a la cadira de rodes, no puc agafar qualsevol taxi o em pot passar el mateix amb el bus següent".

TMB ha contestat el col·lectiu Accesibilitat i Platges Barcelona afirmant que "lamenten la situació". L'empresa ha demanat més informació sobre el cas per poder-lo investigar i adoptar accions perquè no es torni a repetir.