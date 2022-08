Pla Alfa / Generalitat

El Departament d'Interior fa una crida a la ciutadania per extremar les precaucions davant aquest episodi excepcional de risc d’incendi que tindrà el seu punt àlgid al llarg d'aquest dissabte i durarà fins diumenge.



Davant l’increment del perill d’incendi forestal, aquest dissabte 13 d’agost, el cos d’agents rurals activarà el nivell 3 del Pla Alfa a 249 municipis de 23 comarques i es tancarà l’accés a 8 massissos: Montsant, Montserrat, Garraf-Foix, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Montmell, Prades, Tivissa-Vandellòs, Cardó-Boix.

L’episodi està motivat perquè es preveuen altes temperatures i humitats relatives baixes al litoral i prelitoral de Barcelona, Tarragona i Terres de l’Ebre. A més a més, hi ha previsió de tempestes seques a aquesta mateixa zona al vespre de dissabte i matinada de diumenge. Al llarg de diumenge la situació de temperatures altes i humitats relatives baixes es mantindrà.

L’activació del nivell 3 del Pla Alfa, el nivell màxim, implica la suspensió de totes les activitats amb risc d’incendi forestal, així com també queden aturats els treballs forestals i la caça en els municipis afectats.

RISC D'INCENDI

El cos d’Agents Rurals recorda que el 90% dels incendis forestals són conseqüència de l’activitat humana, sigui per imprudències, accidents o inclús per intencionalitat, i demana tenir present que està totalment prohibit fer foc de qualsevol tipus en zones forestals i el seu entorn, així com llençar burilles des del vehicle.

La Direcció General dels Agents Rurals elabora diàriament el mapa del Pla Alfa en funció de les activitats humanes a l'entorn de les zones forestals i del mapa de perill d’incendi forestal i altres eines d’anàlisi que elabora el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Davant aquest situació, Protecció Civil de la Generalitat ha activat el Pla d’emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT). A més, es manté un avís de risc per temperatures màximes extremes divendres i dissabte a moltes comarques catalanes.

Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), aquest dissabte s’intensifiquen les temperatures màximes extremes de manera generalitzada arreu del territori. Es preveu l’entrada de vent de ponent i un augment de la temperatura a la zona de Ponent i Terres de l’Ebre. Durant aquest episodi els valors d’humitat es preveuen molt baixos degut a aquest vent d’oest que afectarà a tot l’interior de Catalunya, i que arribarà molt sec i reescalfat.

Cal tenir en compte que aquesta nova situació de perill d’incendi es produeix a les portes d’un cap de setmana llarg i que afecta moltes zones turístiques i de segones residències. Per aquest motiu, Protecció Civil de la Generalitat demana a la ciutadania en general que extremin les precaucions per evitar el risc d’incendi forestal.

Cal recordar la prohibició d’encendre foc i de fer llançament de coets, altres artefactes pirotècnics voladors i qualsevol element de foc que es pugui enlairar. A més, no es poden llençar burilles ni a peu ni des del vehicle, i en cas de veure alguna columna de fum, cal trucar al 112.

Els Bombers de la Generalitat obriran tots els parcs de bombers voluntaris i es reforçarà el personal de tres parcs funcionaris de la majoria de regions d’emergències. També es reforçaran els comandaments i el personal del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF) i del Grup Operatiu de Suport (GROS), així com també el personal TEOC a les Sales de coordinació territorial i Sala central de Bombers (SCB).

RECOMANACIONS PER L'ONADA DE CALOR

A banda del risc d'incendi, aquest cap de setmana també està marcat per un avís de temperatures màximes extremes, que seran especialment elevades a Ponent i a les Terres de l’Ebre.

Des de Protecció Civil es recorden els principals consells davant la calor:

- Cal hidratar-se molt sovint i beure molta aigua.

- Evitar sortir al carrer en les hores de màxima insolació. Algunes tasques quotidianes com anar a comprar, es poden realitzar a les hores on no faci tanta calor.

- És recomanable que les persones que treballin a l'aire lliure duguin el cap cobert amb una gorra i beguin més aigua de l’habitual.

- En cas de fer esport, també és recomanable fer-ho durant les hores on faci menys calor, com a primera hora del matí o al vespre.

- Persones amb malalties cròniques, mainada i gent gran són els qui més pateixen els efectes de la calor severa, per tant, cal que s’hidratin sovint.

- Si no disposeu de ventilador o aire condicionat a casa, una bona solució és passar al menys un parell d’hores en un indret com un centre comercial o un equipament públic com una biblioteca on hi hagi aire condicionat.

- Es recomana especialment visitar un cop al dia, en la mesura del possible, a familiars o persones grans que viuen soles per assegurar-se que s’hidraten i segueixen els consells davant les temperatures elevades.

- Si teniu mascota, penseu en el seu benestar i traieu-la a passejar en les hores més fresques, feu que durant el dia tingui força aigua a l’abast i que estigui a l’ombra.