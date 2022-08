El motiu pel qual els homes viuen menys que les dones @ep

Ja se sap quina és la raó per la qual els homes viuen menys anys que les dones i ho han descobert un equip internacional de científics encapçalat per investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Virgínia, els EUA, i la Universitat d'Uppsala , Suècia . La conclusió daquesta investigació és que la pèrdua del cromosoma I en els glòbuls blancs dels homes a mesura que envelleixen fa que el múscul cardíac es cicatriu i pot conduir a una insuficiència cardíaca mortal.

En termes mitjans, les dones viuen cinc anys més que els homes segons dades globals , i “la nova troballa pot explicar gairebé quatre de la diferència de cinc anys –va explicar el codirector de recerca de la Universitat de Virgina (UVA), Kenneth Walsh– . Després dels 60 anys, els homes moren més ràpidament que les dones. És com si biològicament envellissin més ràpid. Aquesta nova investigació proporciona pistes sobre perquè els homes tenen una esperança de vida més curta que les dones”, va destacar l'investigador.

Walsh, juntament amb el coautor principal Lars A Forsberg, de la Universitat d'Uppsala, el primer autor Soichi Sano, de la Facultat de Medicina de la UVA , i el seu equip de col·legues van publicar les seves troballes a Science .

El nou descobriment suggereix que els homes que presenten pèrdua del cromosoma Y, que s'estima que passa en el 40% dels més grans de 70 anys , poden beneficiar-se particularment d'un fàrmac existent que ataca les cicatrius perilloses dels teixits. "El fàrmac pot ajudar a contrarestar els efectes nocius de la pèrdua de cromosomes, els que poden manifestar-se no només al cor sinó també en altres parts del cos", van dir els investigadors. Allà van indicar que el cromosoma I específic de l'home humà és de mida relativament petita i conté una quantitat limitada de gens que regulen la determinació del sexe i l'espermatogènesi.

Esperança de vida per sexes | INE

Molts homes comencen a perdre el cromosoma I en una fracció de les seves cèl·lules a mesura que envelleixen. Això sembla ser particularment cert per als fumadors. La pèrdua es produeix predominantment a les cèl·lules que experimenten un recanvi ràpid, com les cèl·lules sanguínies. La pèrdua del cromosoma I no passa a les cèl·lules reproductores masculines, per la qual cosa no ho hereten els fills d'homes que presenten aquesta disminució.

Els científics van observar prèviament que els homes que pateixen pèrdua del cromosoma I tenen més probabilitats de morir a una edat més primerenca i patir malalties associades amb ledat, com la malaltia dAlzheimer .

Es creu que la nova investigació reportada és la primera evidència sòlida que la pèrdua de cromosomes causa directament efectes nocius en la salut dels homes. Walsh, de la Divisió de Medicina Cardiovascular de la UVA i el Centre de Recerca Cardiovascular Robert M. Berne, i el seu equip van utilitzar la tecnologia d'edició de gens CRISPR-Cas9 per desenvolupar un model de ratolí de mLOY hematopoètic mitjançant la reconstitució de la medul·la òssia dels animals amb cèl·lules que no tenen el cromosoma Y.

Aquest model els va donar una millor comprensió dels efectes de la pèrdua del cromosoma I a la sang. Van descobrir que la pèrdua del cromosoma I va accelerar les malalties relacionades amb l'edat, va fer que els ratolins fossin més propensos a les cicatrius cardíaques i va conduir a una mort més primerenca.



Els homes amb mLOY a la sang al començament de l'estudi van mostrar un risc aproximadament un 30% més gran de morir per insuficiència cardíaca i altres tipus de malalties cardiovasculars durant aproximadament 11 anys de seguiment. “També veiem que els homes amb una proporció més gran de glòbuls blancs amb mLOY a la sang tenen un risc més gran de morir per malaltia cardiovascular. Aquesta observació està en línia amb els resultats del model de ratolí i suggereix que mLOY té un efecte fisiològic directe també en humans”, va completar Forsberg .