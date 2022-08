Carrer de Granadilla - Wikipedia

A la dècada de 1960, el règim de Franco va desallotjar un poble històric que se suposava quedar inundat per les aigües d'un nou embassament. Només que mai no ho va fer.



La ciutat fortalesa medieval de Granadilla (Granada) és una ciutat fantasma. Els visitants poden treure el cap a les habitacions buides, passejar pels seus carrers emmurallades i veure la ciutat des de dalt del seu castell . Però ningú hi viu. No des que tots els residents van ser expulsats a la dècada de 1960.

Originalment fundada per musulmans al segle IX, Granadilla ocupava un lloc estratègic que permetia als seus ocupants vigilar la Ruta de la Plata, una antiga ruta comercial i de viatges a través de la regió. Al llarg dels anys, el govern de la ciutat va canviar de mans, i avui dia és un dels pocs pobles fortificats espanyols on les antigues muralles encara estan intactes. Però la comunitat que va viure aquí fins a la dècada de 1960 sí que va ser tacada.

El final va començar cap a la dècada del 1950, durant la dictadura de Francisco Franco, quan Espanya es va embarcar en un projecte massiu de construcció de preses com una manera d'impulsar l'economia durant el període d'aïllament. El més gran d'aquests esforços va ser l'embassament Gabriel i Galán al riu Alagón, i el 1955, els funcionaris van decretar que Granadilla estava a la plana al·luvial i, per tant, havia de ser evacuada.

En el transcurs de 10 anys, del 1959 al 1969, els 1.000 residents van ser desallotjats per la força, molts d'ells reubicats en assentaments de refugiats a prop del poble. Quan l'aigua va començar a pujar el 1963, va cobrir totes les rutes menys una cap al poble, convertint-lo en una península . Però això és el més alt que va arribar l'aigua: la ciutat en si mai no es va inundar. Tot i això, als residents no se'ls va permetre tornar.

L'experiència va ser traumàtica per als vilatans, molts dels quals encara carreguen amb la seva frustració. "Va ser una farsa", afirma a la BBC Eugenio Jiménez, president de l'Associació Fills de Granadilla. “Ens van fer fora dient que la presa inundaria el poble, la qual cosa era impossible perquè el poble està més alt que la presa. Però eren temps de dictadura i no teníem drets. Però el que realment em frustra és que en temps democràtics, jo he estat lluitant per la recuperació de Granadilla amb l'antiga associació de nens, i cap govern no ens ha sentit”.

Purificación Jiménez, exresident, també va recordar la dificultat d'aquells anys. “Recordo que cada cop que una família sortia del poble, tots sortien a l'entrada del poble a acomiadar-lo i ploraven”, va dir.

Encara avui, els veïns del poble no han pogut recuperar casa perquè el govern manté el decret d'inundacions signat per Franco. Tot i això, els visitants segueixen arribant per a excursions d'un dia. La localitat va ser declarada Conjunt Historicoartístic el 1980 i actualment funciona com a museu gratuït a l'aire lliure (supervisat per l'Agència Autònoma de Parcs Nacionals). Pel que fa als veïns, ells i els seus descendents es reuneixen dues vegades l'any al poble, el dia de Tots Sants (1 de novembre) i el dia de l'Assumpció de Maria (15 d'agost).