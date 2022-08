En què fallen els pares perquè el seu fill acabi sent narcisista? | @ep

Tenir un fill és tot un repte per als pares que potser no arriben a ser conscients que la manera com se'ls criarà, serà fonamental en el desenvolupament del seu comportament i personalitat. És a dir, els pares són els que transmeten certs patrons als seus fills que anys més tard són difícils de modificar.

La dinàmica familiar d'un nen és un dels predictors més significatius de les tendències narcisistes , incloses la superioritat, la grandiositat, el dret i la manca d'empatia, a l'edat adulta.

De fet, per a Cody Isabel, neurocientífic, entrenador de criança, “Els nens i els adolescents són naturalment més egoistes, no narcisistes, perquè les seves ments encara s'estan desenvolupant. Per tant, és normal que siguin menys conscients de si mateixos fins que hagin après habilitats importants com la regulació emocional i l'empatia”, explica Cody Isabel, neurocientífic, entrenador de criança.

Pel que sembla, i segons experts en psicologia, en realitat, totes les persones tenen un punt narcisista . És una part innata de l'ésser humà i és una peça clau en el desenvolupament per a adolescents i adults joves. Tot això és normal fins que arriba un punt en què aquest tret comença a transferir en la manera com la persona actua tant a la feina com a la seva vida personal. Els narcisistes creuen genuïnament que són únics, que tenen dret a un tractament especial i tenen una necessitat irrefrenable d'admiració i de validació a qualsevol cost.

Durvasula i Keith Campbell, professor de psicologia a la Universitat de Geòrgia i expert en narcisisme, van indicar que, d'una banda, alguns pares perden interès pels seus fills en no trobar aquesta aprovació i busquen altres fonts de validació.

D'altra banda, altres narcisistes veuen els seus fills com un reflex de si mateixos i es tornen pares “helicòpter”: hiperactius i controladors. En tots dos casos, la desconnexió és el punt clau, perquè fins i tot el pare narcisista massa involucrat està emocionalment separat del seu fill i no té calidesa, segons els experts.

Aleshores, com s'ha d'educar els nostres fills? Què cal tenir en compte en relació amb aquest trastorn narcisista?

Segons l'experiència del neurocientífic Cody Isabel, els pares que cometen aquests tres errors nocius i tenen més probabilitats de criar fills narcisistes:

1. No reconèixer els propis comportaments negatius

Els nens aprenen observant i reflexionant, cosa que significa que poden adoptar les seves accions negatives. Per això és tan important ensenyar i demostrar als seus fills com és la intel·ligència emocional , particularment el component d'empatia. La bona manera de començar és ajudar-los a reconèixer com se senten. Poseu un nom per exemple a l'emoció que sospitem que esteu experimentant. Per exemple: “Et sentiu ferit o decebut pel que va fer el teu amic?”.

2. No reflectir o validar les emocions del nostre fill

Si un es fa el distret o ignora les emocions dels seus fills, essencialment els estarà ensenyant que allò que senten està malament. "Com a resultat, tindran dificultats per regular els seus comportaments, cosa que pot generar una sèrie de problemes a mesura que envelleixen, des de comportaments insensibles com l'addicció fins a comportaments protectors com la grandiositat, que és un tret narcisista comú", diu Isabel .

Un estudi també han trobat que la vergonya, la inseguretat i la por són a l'arrel del jo interior del narcisista. Reflectir requereix que un coneguis el seu fill l'ajudi a etiquetar les emocions. "Validar les seves emocions vol dir fer-los saber que el que senten és raonable", afegeix l'especialista

3. No adonar-nos dels comportaments narcisistes del nen

“Si el seu fill s'enfuria en públic perquè no se'n surt amb la seva, no deixi que passi. En situacions com aquesta, no necessita avergonyir el seu fill, però és important treure'l de la situació”, diu l'expert, que recomana fer tres preguntes: “Què va passar?”, “com et sents?” i “com creus que la teva reacció està fent sentir l'altra persona (o les persones que t'envolten)?”

"En lloc d'acceptar la seva disfunció emocional, els està ajudant a flexibilitzar les seves habilitats d'empatia, consciència social i regulació emocional, tot això és essencial per desenvolupar la intel·ligència emocional", diu el neurocientífic,



Un element final i indispensable del narcisisme és la manca de remordiment. És difícil ser un golafre de llaminadures o un manipulador de la gent si després vindrà el penediment. És molt millor romandre insensible a les males conductes, si continuaran.