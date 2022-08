Catalunya en risc per tempestes aquest dilluns | @ep

Les tempestes posaran aquest dilluns en risc (groc) Catalunya , mentre Alacant, Mallorca i Múrcia estaran també en alerta per les elevades temperatures, segons el pronòstic de l' Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

En concret, estaran en risc per tempestes les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona, aquesta darrera també per pluja. Així, al litoral sud de Catalunya són probables alguns xàfecs matinals i es formarà nuvolositat d'evolució al nord-est peninsular on es poden produir ruixats i tempestes ocasionals, més probables i intensos al Pirineu català.

Mentrestant, en gran part de la Península predominarà l'estabilitat, amb intervals de núvols mitjans i alts al litoral sud-est i Balears , i intervals de núvols baixos al nord de les Canàries . Així mateix, a Galícia i el Cantàbric hi haurà intervals ennuvolats, amb probables precipitacions febles al final del dia al litoral gallec.

També, s'esperen boires costaneres al litoral gallec i boires i estrats matinals a la serralada Cantàbrica i Pirineus , mentre es preveuen calimes al terç sud-est, sent una mica més probables a Melilla .

D'altra banda, les províncies d' Alacant i Múrcia estaran en alerta per temperatures màximes, igual que Mallorca , a les Balears .

En general, les temperatures diürnes tindran un predomini dels ascensos al nord-oest i descendiran a la resta de la Península i Balears , de forma més acusada a l'est. A més, encara es podran superar els 35 graus al sud-est: Múrcia marcarà 39 graus com a màxima de la jornada.

Aquest dilluns predominaran també els vents de component oest al vessant atlàntic, amb intervals de fort a l' Estret i Alborán i al litoral nord de Galícia , mentre seran del nord-oest a l'alt i mig Ebre .

A més, al principi bufarà tramuntana a l' Empordà i del nord-est al litoral català. A Canàries , del nord-est i nord.