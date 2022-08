La UE registra un rècord històric de 660.000 hectàrees cremades des de començament d'any amb Espanya al capdavant | @ep

Des de començament d'any s'han cremat 657.988 hectàrees a causa dels incendis forestals als països de la UE , un rècord absolut des que hi ha registres tot i que encara estem a la meitat de la temporada d'incendis.

Espanya lidera la classificació per països amb 245.061 hectàrees devastades pel foc, segons les dades recopilades pel Sistema Europeu d'Informació sobre Incendis Forestals (EFFIS, per les sigles en anglès).

Per darrere se situen Romania , amb 150.528 hectàrees cremades, i Portugal , amb 75.277. França , que s'ha vist afectada per greus incendis els últims dies, comptabilitza 61.289 hectàrees.

Els gairebé 660.000 hectàrees devastades suposen la xifra més alta des que es van començar a registrar aquest tipus de dades, el 2006, segons l' EFFIS , que destaca que aquest any no només hi ha incendis d'importància als països del Mediterrani , sinó també en altres latituds més al nord que habitualment no resultaven tan afectades, com Eslovènia , on s'ha informat dels pitjors incendis en generacions.

"Estem només a meitat de la temporada d'incendis del 2022. És un rècord", ha destacat el coordinador de l'EFFIS, Jesús San Miguel Ayanz , segons recull la televisió pública alemanya ARD.

"La sequera i les temperatures extremadament elevades han afectat tot Europa , cosa que incrementa enormement el risc d'incendis forestals", ha apuntat. "La situació és molt preocupant i només estem a la meitat de la temporada d'incendis", ha destacat.